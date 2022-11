La Juventus ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato grazie al 1 a 0 contro il Verona allo stadio Bentegodi. Un successo importante quello della squadra bianconera arrivato con fatica e tante polemiche sul presunto fallo di rigore per un tocco di mano di Danilo. Come spiega l'opinionista di Dazn, Marelli si tratta, però, di un fallo di mano inatteso come lo era stato quello di Smalling in Juventus-Roma e, per questo, non sanzionabile con un rigore. Nella 15esima giornata di campionato, l'ultima prima della pausa mondiale, affronterà la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo la vittoria contro la Roma, si conferma anche contro il Monza grazie ad un gol del giovane Romero.

Sarà una sfida fra due squadre in lotta per i primi posti, attualmente la Juventus è quarta in classifica a 28 punti, la Lazio seconda insieme al Milan a 30 punti. Da valutare, però, quale sarà la formazione che scegliere Allegri, sembra invece già definita quella di Sarri, che ha avuto risposte importanti da alcuni giocatori ma che non potrà schierare gli infortunati Zaccagni e Lazzari. Recupera però Immobile, reduce da un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare anche il match contro la Roma. Probabile però che la punta possa iniziare dalla panchina, con Sarri che potrebbe affidarsi a Felipe Anderson come punta centrale supportato da Cancellieri e Pedro. Allegri invece dovrebbe schierare Kean e Milik, con Fagioli e Locatelli che dovrebbero essere confermati a centrocampo.

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Milik

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe schierare il 3-5-2 contro la Lazio, un'idea di gioco che sta garantendo almeno nelle ultime partite un equilibrio importante. Dovrebbe ritornare titolare rispetto al match contro il Verona Szczesny, difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo, non ci sarà Alex Sandro espulso contro i veneti.

A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia destra, Locatelli davanti alla difesa supportato da Fagioli e Rabiot, con Kostic sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Milik dovrebbe giocare a supporto di Kean, autore del gol vittoria contro i veneti.

Maurizio Sarri dovrebbe schierare Felipe Anderson

Il tecnico Maurizio Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3 contro la Juventus.

In porta confermato Provedel, terzino destro Hysay, centrali Casale e Romagnoli e Marusic terzino sinistro. A centrocampo Milinkovic Savic, Cataldi e Vecino. Nel settore avanzato recupera Immobile almeno per la panchina, il toscano dovrebbe schierare Cancellieri sulla fascia destra, Felipe Anderson punta centrale e Pedro sulla fascia sinistra. Lo spagnolo attualmente è uno dei più in forma dei giocatori di Sarri.

Le probabili formazioni di Juventus - Lazio

Juventus (3-5-2): Szczesny - Bremer, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel - Hysaj - Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino - Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore Maurizio Sarri.