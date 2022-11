Domenica 13 novembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Lazio, gara valida per la 15^ giornata di Serie A 22/23. La Vecchia Signora, nel turno scorso, ha avuto la meglio di misura nel match in trasferta disputato contro l'Hellas Verona di Bocchetti, coi bianconeri che si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Kean. I biancocelesti, invece, hanno fatto bottino pieno col medesimo punteggio 1-0 (Romero al 69') nella gara casalinga col Monza di Palladino.

Statistiche: l'ultima vittoria della Lazio contro la Juventus, in incontri giocati nel massimo campionato italiano, risale al 7 dicembre 2019 quando i biancocelesti ebbero la meglio in casa per 3-1.

Juventus, ballottaggio Miretti-Kean in attacco

Mister Allegri e la sua Juventus, reduci da cinque vittorie consecutive in Serie A, vorranno chiudere in bellezza prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar e provare a centrare ancora i tre punti con una diretta concorrente per la conquista della zona Champions. Per battere la Lazio, l'allenatore ex Cagliari potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny in porta. Il terzetto difensivo sarà composto, probabilmente, da Danilo, Bonucci e Bremer. Il centrocampo a cinque avrà buone chance di essere formato, almeno inizialmente, da Locatelli, Fagioli e Rabiot a far da filtro, mentre Kostic agirà sul versante sinistro e Cuadrado andrà a posizionarsi a destra.

Oltre al probabile impiego di Milik in attacco, vi sarà il ballottaggio tra Miretti e Kean per una maglia da titolare, col talentino classe 2003 che pare avanti nelle gerarchie del tecnico toscano. Da valutare, infine, le condizioni fisiche di Vlahovic, Pogba e Chiesa; non saranno convocabili gli infortunati Kaio Jorge, Akè, De Sciglio e Iling-Junior.

Lazio, out Zaccagni

Maurizio Sarri e la sua Lazio sono ancora imbattuti nella gare disputate fuori le mura amiche in Serie A, avendo collezionato quattro vittorie e due pareggi sinora. Strappare dei punti anche contro la Vecchia Signora significherebbe tenerla a debita distanza e, in caso di vittoria, consentirebbe ai biancocelesti di mantenere la seconda posizione in campionato.

Per impensierire i bianconeri, l'allenatore della Lazio potrebbe scegliere il 4-3-3, con Provedel come estremo difensore. Il pacchetto arretrato sarà presumibilmente formato da Hysaj e Marusic come terzini, mentre Casale e Romagnoli si piazzeranno al centro della difesa. La cerniera di centrocampo potrebbe vedere come titolari Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino. Il tridente offensivo, oltre ai possibili impieghi dal primo minuto di Pedro e Felipe Anderson, vedrà Immobile e Romero contendersi una maglia, col bomber ex Dortmund che dovrebbe recuperare in tempo per presenziare come titolare a questo big match. Out Zaccagni, sono da capire le condizioni di Patric e Lazzari.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Bonucci, Bremer, Danilo, Kostic, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Cuadrado, Milik, Miretti (Kean). Allenatore: Allegri.

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Pedro, Immobile (Romero), F. Anderson. Allenatore: Sarri.