Secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato la Juventus a giugno dovrebbe riscattare a titolo definitivo il cartellino di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Inoltre, come scrive Tuttosport, subito dopo potrebbe fargli sottoscrivere un contratto per quattro stagioni.

In casa bianconera c'è fiducia nel centrocampista, che ha iniziato la stagione in maniera non troppo positiva a causa di diversi problemi muscolari, ma che negli ultimi match prima della pausa mondiale ha dimostrato la propria importanza.

Il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe sottoscrivere un nuovo contratto con la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus dopo il riscatto del cartellino dal Sassuolo potrebbe far sottoscrivere un contratto fino a giugno 2027 a Manuel Locatelli. Il centrocampista è apprezzato da mister Allegri dal punto di vista tecnico, inoltre rappresenta il presente e il futuro dei bianconeri, essendo un classe 1998.

In questa stagione - dopo un inizio difficile a causa degli infortuni muscolari - ha dimostrato la sua importanza soprattutto negli ultimi match vinti dalla squadra bianconera. Proprio nelle scorse ore Locatelli è rientrato anticipatamente alla Continassa per allenarsi in vista della ripresa della stagione.

Il centrocampista della nazionale italiana, quindi, dovrebbe far parte del centrocampo bianconero anche nel futuro, insieme ai vari Fagioli e Miretti. Inoltre in estate la società bianconera dovrà valutare il futuro professionale dei giovani centrocampisti in prestito, ovvero Ranocchia e Rovella, attualmente al Monza.

Il resto del mercato della Juventus

Potrebbe lasciare Torino a fine stagione Adrien Rabiot, essendo in scadenza di contratto a fine giugno. In tal caso il club bianconero potrebbe decidere di procedere all'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Con un'offerta da circa 60 milioni di euro il centrocampista della Lazio potrebbe approdare nella società bianconera.

A proposto di prolungamenti di contratto, in casa Juve sarebbe vicino quello di Iling Junior, oramai considerato da Allegri l'alternativa a Kostic nel 3-5-2. Da valutare sarà poi il futuro professionale dei giocatori che vanno in scadenza a giugno 2024: potrebbe partire il portiere Szczesny, mentre pare probabile la conferma del difensore Danilo (il brasiliano potrebbe prolungare per un'altra stagione con la società bianconera).