La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Le tante partenze hanno agevolato l'arrivo di diversi giocatori importanti, alcuni dei quali non hanno potuto dare il loro contributo nella maniera ideale a causa degli infortuni in questo inizio di stagione. Sono partiti Chiellini, Bernardeschi, Dybala, de Ligt, Morata oltre a Arthur Melo e Zakaria, sostituiti dai vari Di Maria, Pogba, Kostic, Paredes, Bremer e Milik. Proprio l'ex Olympique Marsiglia è stato uno dei migliori di questo inizio di stagione della Juventus, sia in campionato che in Champions League nonostante la squadra bianconera sia stata eliminata nei gironi della competizione europea.

L'ex Napoli è approdato a Torino in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro. Un vero e proprio acquisto a prezzo vantaggioso, fra l'altro Milik non sarebbe stata la prima scelta della Juventus in estate. Il preferito, a detta di molti giornali sportivi, era Memphis Depay, che però non è riuscito a rescindere il contratto con il Barcellona ed è rimasto in Spagna. Un altro motivo per cui Milik ha rischiato di non trasferirsi a Torino è l'interesse del Manchester United nei suoi riguardi.

Si è parlato nel calciomercato estivo della possibile partenza di Cristiano Ronaldo, alla fine però il portoghese è rimasto al Manchester United anche a causa del suo ingaggio vicino ai 30 milioni di euro a stagione.

La società inglese stava pensando proprio a Milik come sostituto del portoghese nel caso in cui fosse partito.

Il sito calciomercato.it conferma un presunto retroscena di mercato che riguarda Arkadiusz Milik. La punta ex Olympique Marsiglia avrebbe potuto trasferirsi al Manchester United nel recente calciomercato estivo in caso di cessione di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese avrebbe voluto lasciare la società inglese ma non è arrivata nessuna offerta anche in considerazione dell'ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione che guadagna il portoghese. Alla fine Milik è approdato alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Grandi prestazioni per l'ex Napoli, che sta dando un contributo importante in questa stagione nonostante l'inizio non ideale della squadra bianconera fra Champions League e campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato importante anche a gennaio soprattutto per quanto riguarda la difesa. Potrebbe però anche un centrocampista di qualità. Si valutano diversi nomi, alcuni dei quali in scadenza di contratto a giugno. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Per il centrocampo il preferito sarebbe il giocatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul.