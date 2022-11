La Juventus è attesa da mesi impegnativi da qui al mercato di gennaio. C'è da lavorare sui prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza a giugno, anche se sembra difficile una conferma di Alex Sandro forse verso l'Atletico Madrid, Juan Cuadrado e Angel Di Maria per motivi anagrafici ed economici. Diversa è la situazione di Adrien Rabiot, che potrebbe anche prolungare l'intesa contrattuale ma molto dipenderà dall'offerta d'ingaggio della società bianconera. La società è al lavoro anche sui giocatori in scadenza a giugno 2024, fra questi c'è anche Leonardo Bonucci.

Si è parlato molto dell'intesa contrattuale del centrale con la società bianconera. Diversi addetti ai lavori hanno confermato come il giocatore avesse un contratto fino a giugno 2024 con opzione per la stagione successiva esercitata dalle parti. Così non è, almeno secondo Luca Momblano, che ha dichiarato che l'opzione di prolungamento di contratto riguardava la stagione 2023-2024 e non quella successiva. Di conseguenza Bonucci dovrebbe rimanere a Torino fino a giugno 2024 a meno che non tratti con la società bianconera per un eventuale prolungamento. Difficile pensare che la Juve decida di confermare Bonucci poco amato sui social anche oltre il 2024 anche perché avrà 37 anni e già in questa stagione non è considerato un titolare da Massimiliano Allegri, che nelle ultime partite gli ha preferito prima Danilo, Bremer e Alex Sandro e poi anche Gatti, che ha giocato titolare contro la Lazio nell'ultimo match di campionato prima della pausa mondiale.

Leonardo Bonucci ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024

'Erroneamente avevamo pensato che la scadenza naturale fosse al 2024 e ci fosse in ballo un rinnovo al 2025 ma non è così'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in una recente diretta Twitch su Juventibus. Il giornalista sportivo ha dichiarato che il contratto di Bonucci è fino a giugno 2024 e non anche per la stagione successiva.

Di conseguenza il centrale dovrebbe giocare con la Juve fino all'età di 37 anni. Difficile pensare ad un prolungamento di contratto anche in considerazione del fatto che attualmente non è considerato un titolare da Allegri. Ci sono altri giocatori in scadenza a giugno 2024, su tutti Szczesny e Danilo. Il portiere potrebbe lasciare la società bianconera già a giugno per circa 20 milioni di euro.

Non è un caso si parli di un interesse di società inglesi e di un eventuale arrivo di Vicario a Torino, con i bianconeri che lo acquisterebbero in anticipo a gennaio e lo lascerebbero in prestito all'Empoli fino a giugno.

Il giocatore Danilo potrebbe prolungare il contratto oltre giugno 2024

La Juventus dovrebbe confermare Danilo anche oltre giugno 2024. Il brasiliano è attualmente vice capitano della squadra, considerando che contro la Lazio in assenza di Bonucci ha indossato la fascia di capitano anche se giocava titolare Cuadrado. Si parla di un suo possibile prolungamento di contratto oltre giugno 2024, di almeno un'altra stagione con la società bianconera.