Da oggi, 18 novembre, la Juventus andrà in vacanza per qualche settimana. Infatti, dopo l'ultima seduta ci sarà il rompete le righe e la squadra tornerà alla Continassa il 6 dicembre. Tra i giocatori che beneficeranno del periodo di ferie ci sarà anche Paul Pogba. Il numero 10 juventino volerà a Miami, ma non sarà solo. Infatti, come ha rivelato la Gazzetta dello Sport, Pogba sarà accompagnato da un membro dello staff medico della Juventus per proseguire il suo lavoro di recupero. Il francese anche dagli Stati Uniti continuerà il suo programma di rafforzamento del ginocchio.

L'obiettivo di Paul Pogba è quello di un recupero a gennaio. Il francese spera di essere al meglio per la partita del 13 gennaio contro il Napoli.

Pogba continua a lavorare

In questi giorni, Paul Pogba ha lavorato alla Continassa per proseguire il suo programma di recupero. Il francese ha avuto modo anche di respirare l'aria del mondiale, visto che al JTC si è allenato il Brasile. La nazionale verdeoro ha scelto la Continassa per preparare meglio la spedizione in Qatar. Dunque, Pogba ha avuto modo di incrociare i suoi compagni di squadra Bremer, Danilo e Alex Sandro. Infatti, il JTC è stato suddiviso in due parti: una per i giocatori della Juventus che devono recuperare dagli infortuni e una che è stata a completa disposizione del Brasile.

I bianconeri riprenderanno possesso del JTC solo dal 6 dicembre visto che adesso godranno di due settimane di vacanza. Anche Paul Pogba avrà il suo periodo di ferie e lo utilizzerà per proseguire il suo lavoro di recupero dall'infortunio. Dopo il consulto a Pittsburgh con il professor Volker Musahl è partito il piano del francese per essere in campo con la Juventus nel 2023.

Adesso i pensieri del numero 10 juventino sono rivolti solo ai colori bianconeri per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri il prima possibile. Dopo lo stop di novembre, è servito un periodo di lavoro in piscina e palestra per rinforzare il ginocchio operato. Ora è partito il countdown e la speranza di Paul Pogba è di essere già in campo ad inzio 2023 e il suo obiettivo più grande è quello di giocare dal primo minuto nel match del 13 gennaio contro il Napoli.

Juventus in vacanza

Da oggi 18 novembre, i giocatori della Juventus che non prenderanno parte al mondiale godranno di due settimane di vacanze. In questo periodo, i calciatori non impegnati al mondiale avranno modo di recuperare le energie per tornare alla base il 6 dicembre. Da lì in poi, la Juventus farà un richiamo di preparazione con tanto di amichevoli di prestigio contro Arsenal e Barcellona. Poi, dopo le festività natalizie, alla Continassa rientreranno anche i giocatori che hanno fatto il mondiale e da lì in avanti comincerà la seconda parte di stagione dei bianconeri.