La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La società bianconera difficilmente investirà somme importanti, si valuteranno soprattutto possibilità di mercato, magari in prestito. A tal riguardo fra i giocatori seguiti per rinforzare la fascia destra difensiva ci sono sicuramente Alvaro Odriozola e Evan N'Dicka mentre sul fronte cessioni Kaio Jorge e Matias Soulé potrebbero lasciare Torino per raccogliere più minutaggio altrove. Si valuterebbero offerte anche per Weston McKennie, con diverse società inglesi che lo starebbero seguendo e che non avrebbero problemi a spendere i 30 milioni di euro della valutazione di mercato del centrocampista americano.

Per quanto riguarda giugno invece potrebbero lasciare Torino anche Adrien Rabiot - che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà con la Juventus soprattutto se le richieste d'ingaggio fossero di 10 milioni di euro a stagione - e Leandro Paredes che potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain che a sua volta potrebbe tentare l'assalto a Milinkovic-Savic a gennaio -, non solo perché servirebbero 20 milioni di euro per il suo cartellino ma anche perché guadagna circa 7 milioni di euro. Le partenze dei centrocampisti prima menzionati potrebbero portare la Juventus a stringere i tempi per l'arrivo a giugno dello stesso Sergej Milinkovic Savic, con i bianconeri che non vorrebbero spendere più di 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Le possibili cessioni di McKennie, Rabiot e Paredes potrebbero agevolare l'arrivo di Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic per giugno. Ci sarebbe già un'intesa economica fra il giocatore e la società bianconera sulla base di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Mancherebbe quella della Lazio, con la Juventus che sarebbe pronta a garantire 50 milioni per il cartellino del giocatore. Ad agevolare il suo arrivo potrebbero essere le cessioni, in particolar modo quella di Weston McKennie, che la Juve valuta circa 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe anche alleggerire il monte ingaggi a giugno con le possibili partenze a parametro zero di Rabiot e quella di Paredes, che come accennato potrebbe non essere riscattato dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero a giugno anche Alex Sandro che potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid e Juan Cuadrado, che hanno il contratto in scadenza a giugno. Difficile anche per loro il prolungamento di contratto per motivi anagrafici ed economici essendo due dei giocatori che più guadagnano nella Juventus: il brasiliano circa 6 milioni di euro a stagione, il colombiano 5. Se si dovessero aggiungere le partenze di Paredes e Rabiot, la società bianconera andrebbe a risparmiare altri 14 milioni a stagione.