La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà decidere del futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, anche valutando evidentemente la loro volontà. A tal riguardo difficile la conferma di Alex Sandro e quella di Juan Cuadrado, così come quelle di Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Tutti giocatori che potrebbero lasciare Torino, come Leandro Paredes, in prestito con riscatto dal Paris Saint Germain. Sarebbe stato obbligo di acquisto qualora la Juventus si fosse qualificata agli ottavi di finale di Champions League, così non è stato e la società bianconera può decidere di non spendere i 20 milioni di euro del cartellino del giocatore, oltre al fatto che l'argentino guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.

Sarebbe un risparmio importante anche sul monte ingaggi. Secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera starebbe valutando la possibilità di sostituire il centrocampista argentino con uno dei giovani che sono attualmente in prestito al Monza, ovvero Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia. Entrambi stanno dimostrando di essere giocatori importanti e pronti per giocarsi il posto anche nella società bianconera.

Il giocatore Paredes potrebbe non essere riscattato: possibile sostituto uno fra Rovella e Ranocchia

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non riscattare il cartellino di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino ha deluso nella prima parte di stagione oltre al fatto che per riscattarlo sono necessari 20 milioni di euro.

Inoltre guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, un ingaggio che pesa sul bilancio societario. Per questo potrebbe essere sostituito da uno fra Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, in prestito in questa stagione al Monza. Non è da scartare la possibilità che entrambi rimangano alla Juventus nella stagione 2023-2024 se dovessero partire Paredes, Rabiot e McKennie.

In tal caso ci sarebbe la possibilità di acquistare anche un altro centrocampista, piace molto Sergej Milinkovic Savic, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Non sarà facile trattare con Lotito che vorrebbe più di 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe rinforzare la difesa. A tal riguardo starebbe lavorando all'acquisto di un terzino oltre di un centrale di sinistra. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Alvaro Odriozola e Evan N'Dicka. Arrivi che si potrebbero concretizzare anche in considerazione del fatto che sia Alex Sandro che piace all'Atletico Madrid, che Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno con la società bianconera.