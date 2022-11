L'arrivo nel 2019 era stato accolto con piacere dai tifosi della Juventus, consapevoli di aver ingaggiato a parametro zero uno dei migliori centrocampisti francesi, anche se reduce da una stagione in cui praticamente era rimasto fuori rosa al Paris Saint Germain. L'impatto nella società bianconera di Rabiot però non è stato ideale e ci sono volute quasi più di due stagioni per ammirare le qualità del centrocampista francese grazie anche al lavoro di Massimiliano Allegri. Anche nel primo match del Mondiale in Qatar con la nazionale francese Rabiot è stato decisivo segnando il gol del pareggio contro l'Australia e fornendo l'assist a Giroud per il 2 a 1.

Una crescita evidente quella di Rabiot, che già con la Juventus nella prima parte di stagione ha dimostrato la sua importanza. Il francese sta diventando decisivo anche dal punto di vista realizzativo, basti pensare ai 5 gol segnati nelle ultime settimane con la squadra bianconera uno dei quali all'Inter. Nel post match contro l'Australia il francese ha parlato anche del suo futuro professionale sottolineando come queste prestazioni lo aiutino molto ad andare altrove ma eventualmente anche a rimanere alla Juventus. In questo momento però il centrocampista francese pensa solo al Mondiale a fare bene con la rappresentativa di Deschamps. A proposito del commissario tecnico della nazionale francese Rabiot ha dichiarato che nella gestione degli uomini è simile ad Allegri ma non su quella sul campo.

Il giocatore Rabiot ha dichiarato che non sa se rimarrà alla Juventus nella stagione 2023-2024

'Se rimarrò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot nel post match fra Francia e Australia in cui è stato decisivo con un gol ed un assist.

Sulla vittoria per 4 a 1 ha aggiunto: 'Non è stato facile ma siamo forti e soprattutto siamo in tanti ad esserlo: è questo che ha fatto la differenza'. Ha sottolineato come la gestione degli uomini da parte di Deschamps e di Allegri è molto simile, non quella sul campo. Il centrocampista ha sottolineato come sia davvero bello iniziare il Mondiale con un gol ed un assist.

Il futuro professionale di Adrien Rabiot

La Juventus potrebbe offrire il prolungamento di contratto a Rabiot a circa 7 milioni di euro a stagione, più o meno confermargli l'ingaggio che attualmente guadagna nella società bianconera. Molto dipenderà dalle richieste del giocatore, con diverse società inglesi che sarebbero pronte a garantirgli circa 10 milioni di euro a stagione. Difficile che la Juventus possa arrivare a tale stipendio. Probabile che dopo il mondiale o eventualmente ad inizio 2023 ci sia un incontro fra la mamma - agente sportivo di Rabiot e la società bianconera per decidere insieme il futuro professionale del giocatore.