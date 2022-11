La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra eliminazione in Champions League e partenza difficile in campionato. La squadra bianconera però nell'ultimo mese prima della pausa mondiale è riuscita a migliorare prestazioni e risultati vincendo sei partite consecutive e battendo squadre importanti come l'Inter e la Lazio. Attualmente è terza in classifica a -2 dal Milan e a -10 dal Napoli primo proverà a giocarsi la vittoria della Coppa Italia oltre che l'Europa League. Dopo la sconfitta contro il Monza si era parlato di un possibile esonero di Massimiliano Allegri che a gennaio recupera Chiesa, Di Maria, Pogba e Vlahovic.

Il tecnico però è riuscito a migliorare il gioco bianconero e attualmente, almeno secondo le ultime notizie di mercato, la sua posizione sarebbe solida almeno fino a giugno.

Nonostante le recenti dimissioni di Agnelli e Nedved, la sua posizione sarebbe solida. Sarà fatta una valutazione sul suo lavoro a stagione chiusa, molto dipenderà dalla classifica della Juventus fine a stagione. Sarà fondamentale l'arrivo fra i primi quattro che significa qualificazione alla Champions League. La sua conferma sarebbe scontata in caso di vittoria del campionato o eventualmente da quella dell'Europa League, competizione che sarà molto impegnativa se consideriamo le squadre che potrebbe affrontare la società bianconera soprattutto dai quarti di finale in poi. Allegri dovrà cercare di valorizzare anche i tanti giovani della rosa bianconera, su tutti Miretti, Fagioli e Iling Junior, oramai parti integranti della prima squadra dopo essere cresciuto nel settore giovanile bianconero.

La posizione di Massimiliano Allegri sarebbe salda dopo le recenti vittorie della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la posizione di Massimiliano Allegri dopo l'ultimo mese che ha preceduto il mondiale sarebbe ben salda. Merito delle sei vittorie consecutive dei bianconeri in campionato. La squadra ha battuto Inter e Lazio, due in lotta per i primi posti in campionato insieme alla Juventus.

Sarà importante arrivare nei primi quattro posti e possibilmente vincere una competizione fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera ma si era parlato di un suo esonero nella prima sosta per le nazionali a settembre. Alla fine però è stato confermato, anche dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Maccabi Haifa.

Le parole nel post match di Agnelli hanno evidentemente migliorato le prestazioni della squadra bianconera, che come già sottolineato arrivano da diverse vittorie consecutive che hanno contribuito al terzo posto in classifica in campionato.

Il calendario di Serie A a gennaio

La Juventus dovrà sfidare la Cremonese nella prima giornata dopo la ripresa della stagione. Subito giocherà contro l'Udinese prima del grande match contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Gli altri match di gennaio sono contro Monza in Coppa Italia, Atalanta e Monza in Serie A.