La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo fra cessioni e acquisti, con diversi nomi che sarebbero seguiti dalla società bianconera soprattutto per rinforzare il settore difensivo. Non ci si aspettano grandi investimenti se non nel Calciomercato estivo, quando probabilmente si valuterà la cessione di Alex Sandro e Juan Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Proprio il colombiano può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia in un eventuale 3-5-2. Si cerca quindi un giocatore simile al colombiano, fra quelli più graditi dalla società bianconera c'è probabilmente Jeremie Frimpong, giocatore del Bayer Leverkusen e nazionale olandese.

Al Mondiale è la riserva di Dumfries ma è un classe 2000 e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. In questa stagione ha già segnato cinque gol nel campionato tedesco oltre a servire un assist ad un suo compagno, è stato decisivo anche in due gol segnati in Champions League. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma c'è il rischio che a fine stagione il suo prezzo potrebbe aumentare. Anche perché sarebbe seguito non solo dalla società bianconera ma anche dalle inglesi, che non hanno problemi ad investire somme importanti. Deve ancora giocare un match in nazionale olandese, potrebbe farlo nel Mondiale in Qatar con l'Olanda che è impegnata nel girone insieme a Qatar, Ecuador e Senegal.

Jeremie Frimpong possibile rinforzo in difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per il dopo Cuadrado sarebbe Jeremie Frimpong. Nazionale olandese, è un classe 2000, ha iniziato la sua carriera professionale con il Manchester City prima di trasferirsi ai Celtic Glasgow nel 2019 per circa 380 mila euro.

Il Bayer Leverkusen lo ha acquistato nel mercato di gennaio 2021 per circa 11 milioni di euro, un investimento che si sta rivelando importante considerando che la società tedesca potrebbe rivenderlo a tre o quattro volte l'importo sborsato per acquistarlo. Può giocare in tutti i ruoli della fascia destra, dal terzino a centrocampista di fascia nel 3-5-2.

Sarebbe un investimento ideale anche se non è l'unico giocatore valutato dalla società bianconera per rinforzare la fascia destra. Piacciono anche altri giocatori per gennaio, su tutti Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno. La Juventus valuta anche un rinforzo nel ruolo di centrale difensivo oltre che un terzino sinistro per il dopo Alex Sandro. A tal riguardo piacciono Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra difensiva i preferiti sembrano essere Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo, anche loro con il contratto in scadenza a fine stagione.