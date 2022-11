La Juventus è al lavoro non solo per definire il mercato da portare avanti a gennaio ma anche in previsione del Calciomercato estivo. Si valutano diversi giocatori per rinforzare la rosa bianconera e già a gennaio potrebbero arrivare un centrale difensivo ed un terzino che possa fare tutta la fascia. Nelle ultime partire Allegri si è affidato al 3-5-2, un'idea di gioco che ha valorizzato le caratteristiche tecniche di giocatori come Kostic e Cuadrado. Il serbo sarà un giocatore importante per il presente e il futuro della squadra bianconera, diversa è la situazione del colombiano, che va in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società italiane come Milan e Roma che non avrebbero problemi a garantirgli un contratto di due stagioni. La Juventus starebbe valutando già il sostituto, per gennaio potrebbe arrivare Alvaro Odriozola in prestito dal Real Madrid fino a giugno. La società bianconera però lavora anche ad altri nomi, le ultime notizie di mercato di juvelive.it confermano come la società bianconera potrebbe fare un'offerta allo Sporting Lisbona per Pedro Porro, spagnolo di 23 anni che in questa stagione è cresciuto molto nella società portoghese dopo l'esperienza professionale non ideale nel Manchester City. Si è trasferito nello Sporting Lisbona nel recente calciomercato estivo per circa 8,5 milioni di euro e la sua valutazione di mercato è incrementata.

Attualmente la società portoghese lo lascerebbe partire per circa 25 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di Pedro Porro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un sostituto di Juan Cuadrado che potrebbe andare al Milan. Uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è lo spagnolo Pedro Porro, giocatore dello Sporting Lisbona che può essere schierato terzino o eventualmente centrocampista destro.

Sarebbe ideale in una difesa a quattro o eventualmente in un centrocampo a cinque, in questa stagione ha disputato fino ad adesso 16 match fra campionato, coppa portoghese e Champions League fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. Cresciuto nel Girona, è stato acquistato dal Manchester City, che lo ha prestato allo Sporting Lisbona nel 2020 per due stagioni fino al riscatto del cartellino da parte dei portoghesi nel recente calciomercato estivo per circa 8,5 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche al sostituto di Alex Sandro che potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno. Piace molto Alejandro Grimaldo oltre a Rami Bensebaini, per quanto riguarda invece il ruolo da centrale di difesa potrebbe arrivare Evan N'Dicka, francese anche lui in scadenza di contratto a giugno.