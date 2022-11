La Juventus, in questi mesi, ha avuto modo di far esordire in prima squadra alcuni dei suoi giovani talenti. Massimiliano Allegri, anche a causa dei tanti infortuni, ha dato spazio a Nicolò Fagioli, Matias Soulè e Samuel Iling-Junior. Quest'ultimo si è messo in mostra sia in Champions League che in campionato, nel match contro il Lecce. Ma proprio durante la partita in Puglia, l'esterno inglese ha rimediato un infortunio alla caviglia, che gli ha impedito di essere a disposizione contro Psg, Inter, Verona e Lazio.

La Juventus, comunque, punta molto su Iling-Junior e ora sarebbe al lavoro per rinnovargli il contratto come ha spiegato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: "Juventus è al lavoro per estendere il contratto di Samuel Iling-Junior, le sensazioni ora sono molto positive", ha scritto il giornalista.

La Juventus pensa al futuro

La Juventus, negli ultimi anni, ha deciso di dare vita al progetto della seconda squadra. La Next Gen sta dando ottimi risposte al club bianconero e da lì sono usciti giocatori che adesso sono in prima squadra. Dunque, quella della Juventus è stata una scommessa vinta e la società punta sempre di più su questo progetto. Uno dei calciatori usciti proprio dalla Next Gen è Samuel Iling-Junior.

L'esterno inglese si è già ritagliato il suo spazio nella rosa di Massimiliano Allegri, anche se un problema alla caviglia ha un po' rallentato il suo percorso.

A quanto pare la dirigenza della Juventus è già al lavoro per blindare Samuel Iling-Junior e rinnovare il contratto dell'esterno inglese. I dialoghi tra le parti starebbero andando avanti e le sensazioni sarebbero positive.

Come ha spiegato Fabrizio Romano le parti si aggiorneranno per trovare quanto prima un accordo definitivo: "I colloqui continueranno per raggiungere presto un accordo completo".

Squadra in vacanza

In questi giorni, i giocatori della Juventus che non sono al mondiale stanno godendo di un po' di riposo. Alcuni sono in vacanza e vi resteranno fino al 6 dicembre giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti.

Tra i calciatori che si ripresenteranno al JTC c'è proprio Samuel Iling-Junior, che sta smaltendo il problema alla caviglia accusato a Lecce. L'esterno inglese avrà così modo di proseguire il lavoro agli ordini di Massimiliano Allegri e di mettersi in mostra durante le amichevoli che la Juventus disputerà prima della ripresa del campionato.