La Juventus, nei prossimi mesi, lavorerà per rinforzare la sua rosa e la volontà della dirigenza sarebbe quella di rafforzare lo zoccolo duro degli italiani presenti in rosa. I bianconeri, da sempre, hanno puntato sul made in Italy e adesso ci sarebbe la volontà di tornare ad avere una rosa sempre più azzurra. Attualmente gli italiani presenti nel roster juventino sono Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Moise Kean, Fabio Miretti Carlo Pinsoglio e Daniele Rugani. Nelle prossime sessioni di mercato, come ha rivelato la Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus potrebbe scandagliare sempre più il mercato italiano visto che piacciono Guglielmo Vicario, Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi.

Piace il portiere dell'Empoli

Nella prossima sessione estiva di mercato, la Juventus potrebbe cercare l'erede di Wojciech Szczesny. I bianconeri hanno individuato in Guglielmo Vicario il nome principale per il futuro della loro porta. L'estremo difensore dell'Empoli sembra il prescelto per diventare il numero 1 della Juventus del futuro. Ma la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro per rendere sempre più numerosa la colonia degli italiani presenti in rosa. Per questo motivo sul taccuino di Federico Cherubini sono presenti nomi importanti come quello di Nicolò Zaniolo. La Juventus è sulle tracce di Zaniolo [VIDEO] già da diversi anni e anche la scorsa estate il nome del calciatore della Roma è stato accostato con forza alla Vecchia Signora.

Adesso Zaniolo è una delle colonne portanti del club giallorosso ma ancora le parti non avrebbero trovato un accordo per il rinnovo di contratto. Dunque, la Juventus potrebbe decidere di tornare alla carica per il giocatore classe '99. Tra i nomi valutati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche Davide Frattesi del Sassuolo.

Tutti questi giocatori potrebbero essere delle buone opportunità per la Juventus che punta a ringiovanire ancora la sua rosa ma soprattutto la società vorrebbe aumentare la quota di italiani presenti nella sua rosa.

Anche Cambiaso e Rovella rappresentano il futuro della Juventus

La Juventus, però, in questi mesi sta valutando anche i suoi ragazzi che sono in prestito in altri club.

I nomi che vengono seguiti con particolare attenzione sono quelli di Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella. Questi due giocatori potrebbe presto tornare alla base e anche loro aumenterebbero le quote azzurre all'interno della rosa della Juventus. Oltre a loro i bianconeri tengono d'occhio anche Filippo Ranocchia e Luca Pellegrini che sono rispettivamente in prestito a Monza e Eintracht Francoforte. Adesso spetta a questi ragazzi dare il meglio possibile per poter tornare a Torino.