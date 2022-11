La Juventus starebbe valutando il ritorno in anticipo di Andrea Cambiaso. L'ex Genoa si è trasferito in prestito al Bologna nel recente Calciomercato estivo, un inizio di stagione importante quello del giovane nella squadra emiliana a tal punto che la società bianconera sarebbe pronta ad inserirla nella rosa già nella seconda parte di stagione. Serve un'alternativa a Cuadrado ma anche un giocatore che sappia giocare sulla fascia sinistra difensiva. Fra l'altro Cambiaso può fare il terzino ma anche il centrocampista a tutta fascia in un eventuale 3-5-2.

Il giocatore Cambiaso potrebbe ritornare in anticipo alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe anticipare il ritorno di Andrea Cambiaso a gennaio così da sistemare il problema dell'alternativa a Juan Cuadrado sulla fascia destra. Il giocatore è in prestito al Bologna, dove ha giocato una prima parte di stagione importante. Cambiaso sarebbe utile non solo per la fascia destra (fra l'altro può giocare terzino e centrocampista) ma anche per quella sinistra, come dimostrato nel Genoa che nel Bologna. In questo modo la Juventus eviterebbe di investire su un giocatore anche se in prestito come potrebbe essere Odriozola. Potrebbe arrivare a gennaio Evan N'Dicka come centrale di difesa, utile anche perché il francese può giocare in una difesa a quattro o a tre.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare gran parte del mercato a giugno, con i possibili arrivi di Sergej Milinkovic-Savic e di un portiere. A tal riguardo la scelta potrebbe riguardare Guglielmo Vicario dell'Empoli o eventualmente Marco Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma il cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

Per quanto riguarda le cessioni difficile il prolungamento di contratto di Alex Sandro, che potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera.

La Juventus dovrà cercare di migliorare la rosa soprattutto in difesa. L'esigenza principale sembra riguardare l'acquisto di un terzino ma anche quello di un centrale che possa essere utile in una difesa a tre ed in un una a quattro.

Diversi i nomi valutati dalla società bianconera, si va da Alvaro Odriozola in prestito dall'Atletico Madrid, a Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. Piace anche Alejandro Grimaldo, anche lui come il francese ha un'intesa contrattuale fino a giugno. La società bianconera vorrebbe spendere il meno possibile, anche considerando il fatto che gli acquisti principali potrebbero essere definiti durante il calciomercato estivo. Si parla ad esempio dell'arrivo di un portiere ma anche di quello di un centrocampista, piace Sergej Milinkovic Savic, che avrebbe già un'intesa economica con la società bianconera.