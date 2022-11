La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. Difficile però che possano definirsi investimenti pesanti però ad inizio 2023, si cercano infatti possibilità di mercato vantaggiose magari in prestito. Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo il nome preferito per rinforzare il centrocampo è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Ci sarebbe già un'intesa economica con il giocatore della Lazio sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Mancherebbe quella con la Lazio, che vorrebbe almeno 80 milioni di euro.

La società bianconera vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro con l'inserimento di qualche bonus. In un recente sondaggio di calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi quale fosse il giocatore da cedere nella Juventus nell'eventualità si concretizzasse l'arrivo del centrocampista. Gli utenti hanno votato al primo posto Manuel Locatelli con il 52,4%, seguito da Dusan Vlahovic con il 25,6%. Terzo posto per Federico Chiesa con il 12,2%, seguito da Nicolò Fagioli con il 9,8% dei voti.

Il più votato è stato Locatelli, seguito da Vlahovic, poi Chiesa e Fagioli. Difficile però pensare ad una cessione da parte della società bianconera del centrocampista ex Sassuolo, si parla anche di un possibile prolungamento di contratto dopo il riscatto del suo cartellino dalla società emiliana da parte della Juventus. Potrebbe invece partire Vlahovic, come confermano diversi giornali sportivi.

Si parla di una possibile offerta del Bayern Monaco o eventualmente del Newcastle, con la società bianconera che lo valuta circa 110 milioni di euro. Non dovrebbero partire invece Chiesa e Fagioli, considerati molto importante per il presente e per il futuro della società bianconera. L'eventuale arrivo di Milinkovic Savic potrebbe concretizzarsi anche senza una cessione di uno dei giocatori prima menzionati.

Potrebbe invece partire già a gennaio Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi. Potrebbe lasciare la società bianconera per circa 30 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi a gennaio, a tal riguardo potrebbero arrivare rinforzi in difesa. Si valuta un terzino destro oltre che un centrale. Potrebbe anche arrivare un terzino sinistro anche in previsione della possibile partenza a giugno del giocatore Alex Sandro che è in scadenza di contratto. I nomi seguiti sono Alvaro Odriozola, Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo.