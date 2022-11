La Juventus sembra aver ritrovato compattezza e voglia di vincere e nella seconda parte di stagione proverà ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni rimaste. Allegri almeno fino a giugno sarà confermato, per la stagione 2023-2024 invece dipenderà dai risultati che riuscirà a raggiungere fra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Si fanno già i nomi dei possibili sostituti del toscano, da Antonio Conte a Luciano Spalletti, fino ad arrivare a Roberto De Zerbi. Di recente però il giornale sportivo Bild ha parlato anche di un possibile ingaggio da parte della società bianconera di Tomas Tuchel.

Secondo il giornale tedesco il tecnico ex Chelsea valuterebbe come nuova esperienza professionale dalla stagione 2023-2024 società come Barcellona, Real Madrid o Juventus, con i vari tecnici che non sarebbero certi di una loro conferma.

Il tecnico Tuchel gradirebbe un'esperienza professionale alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornale sportivo Bild Tomas Tuchel sarebbe pronto a ripartire su una panchina dalla stagione 2023-2024. Fra le società che valuterebbe come nuova esperienza professionale ci sarebbero il Barcellona, con Xavi che non sembra certo di una conferma, il Real Madrid (Ancelotti dopo diverse stagioni potrebbe lasciare la società spagnola), e la Juventus. Riguardo la società bianconera l'eventuale esonero di Allegri dipenderà da come chiuderà la stagione la squadra bianconera.

Se non dovessero arrivare vittorie in almeno una delle competizioni in cui è impegnata la Juventus non è da scartare la possibilità che la società bianconera si affidi ad un nuovo tecnico. Tuchel potrebbe essere una possibilità interessante, ma non la sola, dato che diversi giornali sportivi parlano anche di un possibile ingaggio di Antonio Conte o eventualmente di Luciano Spalletti.

Entrambi sono in scadenza di contratto con le rispettive società, il Tottenham e il Napoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora al mercato di gennaio per rinforzare una rosa che ha bisogno di alternative soprattutto in difesa. A tal riguardo potrebbe arrivare un centrale di sinisra ed un terzino destro. Difficile invece l'acquisto di un giocatore per la fascia sinistra difensiva se non a giugno, quando Alex Sandro andrà in scadenza di contratto.

I nomi che piacciono sono quelli di Evan N'Dicka, Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola, quest'ultimi due in prestito con diritto di riscatto.

Ritornando al tema allenatore attualmente la conferma di Allegri dipenderà dai risultati della squadra bianconera. Se dovessero arrivare almeno 2 dei 3 trofei in cui è impegnata la Juventus, campionato italiano, Coppa Italia ed Europa League, è probabile possa venire confermato anche nella stagione 2023-2024.