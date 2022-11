In queste settimane la Juventus non può contare su Dusan Vlahovic che è alle prese con il riacutizzarsi di un problema pubalgico: la cosa unita ai malumori di inizio stagione con una Juventus in totale difficoltà ha riacceso i rumors relativi ad un possibile addio del numero 9 bianconero, voci però prontamente spente da Sky Sport Germania secondo cui Vlahovic non avrebbe intenzione di lasciare la Juventus perché molto legato ai colori bianconeri.

Vlahovic in dubbio

Stando a quanto riferito da Sky Sport De Vlahovic avrebbe attirato su di sé gli occhi di club come Bayern Monaco e Manchester United ma la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino poiché il suo legame con la Juventus sarebbe molto profondo.

Il bomber serbo, dopo il match contro l'Inter, ha rivelato, tramite Instagram, di aver sofferto molto nel non poter aiutare i compagni di squadra: "Non poter lottare con i miei compagni è la cosa che mi fa più male, ma con il cuore sempre con voi!". Queste sue parole fanno intuire il legame con i colori bianconeri e con i suoi compagni.

Adesso, però, Dusan Vlahovic ha poche partite a disposizione per potersi riprendere la Juventus dato che a breve ci sarà la pausa per il Mondiale. In caso di forfait contro Hellas Verona e Lazio Massimiliano Allegri lo ritroverà infatti solo nel 2023: fondamentale ad ogni modo in questo momento è superare il fastidio al pube onde evitare guai più seri che potrebbero compromettere l'impiego del calciatore serbo anche alla ripresa del campionato fissata per gennaio prossimo.

La Juventus pensa al campionato

Venendo al campo, la Juventus è concentrata in queste ore sulla gara contro l'Hellas Verona. La speranza dei bianconeri sarebbe quella di ritrovare proprio Vlahovic anche se non verrà corso nessun rischio: se non dovesse farcela, la i bianconeri si affideranno ancora ad Arek Milik, alle sue spalle ci dovrebbe essere Fabio Miretti.

Anche perché Angel Di Maria è appena rientrato e la sensazione è che possa entrare a gara in corso: stesso discorso può essere fatto per Federico Chiesa che dovrebbe entrare a match in corso.

Le buone notizie, invece, arrivano da Adriano da Leandro Paredes e Weston McKennie che hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Entrambi, però, dovrebbero partire dalla panchina nel match contro il Verona. In ogni caso, Massimiliano Allegri ha ancora alcuni giorni per poter decidere quale formazione schierare.