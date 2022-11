In queste ore la Juventus si è allenata in vista della gara contro la Lazio. Per questo match Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Dusan Vlahovic, come ha rivelato lo stesso tecnico in conferenza stampa: "Vlahovic sarà convocato? Vlahovic no. Non se la sente, non sta bene". Dunque il serbo non sarà a disposizione per l'ultima gara della Juventus del 2022.

La buona notizia arriva, invece, da Federico Chiesa che sarà convocato. Ma Massimiliano Allegri ha spiegato che ci sono altri due giocatori che sono in forse: "Dovrò vedere se Locatelli sarà disponibile così come Cuadrado".

Nessun cambio in difesa

Per la gara contro la Lazio, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione neanche Alex Sandro che è stato espulso a Verona ed è stato squalificato. Per questo motivo la Juventus confermerà la retroguardia a tre formata da Gleison Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo. In panchina andranno Daniele Rugani e Federico Gatti.

A centrocampo, invece, ci sono alcuni dubbi perché, come ha spiegato Allegri, solo nell'immediata vigilia del match si saprà se Juan Cuadrado e Manuel Locatelli saranno a disposizione. Per questo motivo la formazione verrà decisa solo nelle ore che precederanno la partita.

In caso di forfait di Manuel Locatelli, al suo posto ci sarà Leandro Paredes. Mentre se dovesse mancare Juan Cuadrado probabilmente ci sarà un cambio di modulo.

Per il resto a centrocampo si vedranno Nicolò Fagioli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Anche in attacco resta da capire se verrà confermato Moise Kean. Ma pure in questo caso, Massimiliano Allegri non si è sbilanciato: "Su Kean deciderò domani (13 novembre ndr), quando deciderò la formazione". Non è da escludere che dal primo minuto si possa vedere anche Angel Di Maria.

Tanti dubbi di formazione

In casa Juventus ci sono parecchi dubbi di formazione in vista della gara contro la Lazio. Infatti, Cuadrado e Locatelli sono in dubbio e la loro presenza o meno influenzerà e non poco le scelte di Massimiliano Allegri. Senza il colombiano sembra difficile poter confermare il 3-5-2.

Per il momento gli unici certi del posto sembrano essere Bremer, Bonucci, Danilo, Fagioli, Rabiot, Kostic e Milik.

In ogni caso attenzione anche alla possibilità di vedere Angel Di Maria tra i titolari, come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri: "Dovrò decidere se portarlo in panchina e fargli fare un tempo, oppure se farlo giocare dall'inizio".