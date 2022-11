Fra le favorite del mondiale di calcio in Qatar c'è sicuramente il del commissario tecnico della nazionale Tite. I verde-oro hanno una rosa che sembra completa in ogni reparto, con soprattutto un'abbondanza di qualità a centrocampo e nel settore avanzato.

Il commissario tecnico della Selecao ha deciso di convocare per il mondiale anche il difensore della Juventus Gleison Bremer, preferito a un altro elemento che gioca nel campionato italiano, Roger Ibanez della Roma.

Del centrale difensivo ha recentemente parlato uno dei giocatori più importanti della storia del calcio brasiliano, che ha contribuito ai successi di Milan e Real Madrid.

Parliamo di Kakà, il quale sottolineato come il Brasile sia favorito per il mondiale e che Bremer ha rappresentato una sorpresa per lui, considerando che non lo conosceva fino a qualche mese fa.

L'ex Milan Kakà ha parlato della nazionale del Brasile e di Bremer

'Il Brasile è favorito perché è da tempo che lavora a questo progetto. La conferma di Tite è stata giusta perché ora il gruppo ha l’esperienza giusta. Tanti sono cresciuti e poi ci sono delle sorprese come Bremer che non conoscevo fino a qualche mese fa', sono state queste le dichiarazioni di Kakà in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

In merito invece alle nazionali in lotta per vincere il mondiale ha aggiunto: 'Dopo il Brasile dico Francia e Argentina, possibile sorpresa la Serbia'.

Kakà è stato chiamato a esprimersi su chi potrebbe essere il suo erede: "Mi piacerebbe moltissimo che fosse Neymar per il talento, la persona, il campione che è diventato. In certi momenti del passato per me è già stato il migliore".

Riguardo all'assenza dell'Italia, ha affermato: "La vostra esclusione dal Mondiale fa male anche a me.

Però bisogna essere ottimisti, anche perché l’Italia ha vinto l’Europeo: se ci aggiungi Brasile e Argentina è un piccolo Mondiale. Forse l’eliminazione del 2018 è stata un po’ sottovalutata, ma vedo che adesso ci sono tanti giovani interessanti".

L'ex giocatore Kakà ha parlato anche della qualificazione del Milan agli ottavi di Champions League

L'ex giocatore Kakà ha voluto parlare anche del Milan e della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, dove giocherà contro il Tottenham.

A tale proposito ha dichiarato: 'È bellissimo. Vorrei venire in Italia per la sfida con il Tottenham. Il Milan ha preso la direzione giusta, mi piace il lavoro a lungo termine impostato dalla società'.