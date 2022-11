Fra i giocatori arrivati in Serie A in estate che hanno mostrato immediatamente un buon rendimento c'è il difensore centrale del Napoli Kim Min Jae, pagato circa 20 milioni di euro dal club partenopeo.

In questi ultime ultime settimane il classe 1996 avrebbe attirato l'interesse di diverse società importanti: in Inghilterra lo seguirebbero in particolare Brighton, Fulham, Manchester United e Tottenham. Il suo valore di mercato sarebbe ora di circa 40 milioni di euro.

Secondo il giornalista Ekrem Konur, il giocatore coreano, oltre ai vari club inglesi, sarebbe seguito anche da parte della Juventus, comunque sia il Napoli non è disposto a lasciarlo partire nella finestra di mercato di gennaio.

Anche la Juventus starebbe valutando il difensore centrale del Napoli Kim Min Jae

'La Juventus valuta la situazione del centrale del Napoli di 26 anni Kim Min Jae. Sarebbe seguito anche da Brighton, Fulham, Manchester United e Tottenham. Il Napoli non accetterà offerte per il giocatore nel mercato di gennaio', è questo il post su Twitter di Ekrem Konur in riferimento alle società che sarebbero interessate al calciatore, attualmente perno della difesa della squadra di mister Spalletti, capolista nel campionato di Serie A.

Il difensore ha finora totalizzato con gli azzurri 14 presenze (con due reti) in campionato, oltre ad ad aver disputato tutte e sei le partite dei partenopei in Champions League, contribuendo alla vittoria del girone.

Dopo aver giocato in passato sia nel proprio paese che in Cina, e un'esperienza professionale durata un anno coi turchi del Fenerbahce, la scorsa estate il centrale difensivo coreano ha accettato l'offerta del Napoli, che ha speso circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Le prestazioni del sudcoreano, all'ombra del Vesuvio, non stanno facendo rimpiangere Koulibaly, che ha lasciato il Napoli nello scorso Calciomercato estivo per circa 30 milioni di euro e si è trasferito al Chelsea.

Il difensore è impegnato al mondiale con la Corea del Sud

Intanto Kim Min Jae è impegnato al mondiale di calcio in corso di svolgimento in Qatar: la nazionale della Corea del Sud è inserita nel girone H insieme al Portogallo, al Ghana e all'Uruguay.

Finora, prima dell'inizio della manifestazione iridata, il giocatore del Napoli ha disputato nella propria nazionale (di cui fa parte dal 2017) un totale di 44 presenze, con tre reti segnate.