La Juventus da anni sta puntando sulla "linea verde": il lancio della squadra under 23, poi denominata Next Gen, sta servendo a valorizzare i giovani: è il caso di Mattia Compagnon, numero 10 della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla che in questa stagione fino ad adesso ha disputato otto match segnando un gol. La società bianconera lo ha acquistato nel mercato invernale del 2021 dall'Udinese Primavera, dopo che aveva giocato in prestito al Potenza. Il classe 2001 ha giocato in questa stagione anche tre match di Coppa Italia di Serie C segnando un gol e fornendo un assist.

Secondo alcune recenti indiscrezioni Compagnon potrebbe essere utilizzato dalla società bianconera come contropartita tecnica per arrivare al terzino dell'Empoli Fabiano Parisi, che in questa stagione si sta rivelando uno dei migliori giovani italiani: è stato di recente convocato anche dalla nazionale italiana di Roberto Mancini per i match amichevoli contro Albania e Austria. Nel primo non ha giocato, potrebbe farlo contro l'Austria.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, che potrebbe incrementare fino a giugno. La società bianconera potrebbe offrire una somma cash più il cartellino di Mattia Compagnon.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare un'offerta per Fabiano Parisi per il dopo Alex Sandro. Il terzino dell'Empoli è una delle rivelazioni del campionato italiano, si sta confermando dopo la scorsa stagione in cui aveva già dimostrato la sua qualità.

Nell'ultimo match di campionato ha anche segnato un gol che ha contribuito alla vittoria dei toscani contro la Cremonese per 2-0. Per averlo la società bianconera potrebbe offrire all'Empoli come contropartita tecnica Mattia Compagnon della Juventus Next Gen.

Parisi sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro, fra l'altro il giovane potrebbe fare non solo il terzino, ma anche il centrocampista in un 3-5-2 come quello utilizzato di recente da Allegri per valorizzare le qualità di Filip Kostic.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare a gennaio un centrale di difesa, anche in previsione di una possibile partenza di Rugani. A tal riguardo potrebbe arrivare Evan N'Dicka, che è in scadenza di contratto a giugno col Borussia Mönchenglabach. Per il ruolo di terzino piacciono invece Alejandro Grimaldo (in scadenza a giugno col Benfica) e Alvaro Odriozola, quest'ultimo arriverebbe in prestito dal Real Madrid fino a giugno.