La Juventus si sta lentamente rialzando dopo aver iniziato il campionato in salita: 5 vittorie, 9 gol fatti e 0 subiti la dicono di fatti lunga sul percorso intrapreso nell'ultimo mese. La vittoria di ieri contro l'Hellas Verona ha così restituito alla Vecchia Signora un posto tra le prime quattro togliendo le castagne dal fuoco al tecnico Massimiliano Allegri, sulla cui figura si è concentrato anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che ha voluto provocare quei tifosi che fino a qualche tempo fa avrebbero desiderato l'esonerato dell'allenatore toscano.

Zazzaroni risponde al pubblico della Juventus che voleva Allegri esonerato: "Ora Allegri è in"

L'inizio stagione claudicante della Juventus aveva creato nella tifoseria bianconera una grossa frangia di pubblico avversa a Massimiliano Allegri: il tecnico toscano, reo di far giocare male la squadra, era il colpevole numero uno e per questo a detta dei più meritava l'esonero. Per diverse settimane ha così campeggiato su Twitter l'Hashtag #AllegriOut, messaggio divenuto poi trend topic grazie alla costanza degli utenti contrari al tecnico livornese.

La Juventus in tutto ciò ha lavorato in silenzio proprio come richiesto dallo stesso Allegri 'facendo i fatti e non le parole'. Su queste basi sono arrivate cinque vittorie consecutive con i bianconeri adesso al quarto posto in classifica.

La porzione di tifosi che hanno contestato Massimiliano Allegri nel recente passato è dunque adesso in disparte e proprio a questa frangia di pubblico bianconero ha voluto parlare il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni.

"Quelli che #AllegriOut adesso sono out. Perché Allegri è “in”. In zona Champions, in pieno recupero di fiducia, credibilità e giocatori" ha scritto nel proprio editoriale Zazzaroni che ha poi commentato il possibile inserimento della Juventus nella corsa scudetto che attualmente vede favorito il Napoli inarrestabile di Luciano Spalletti: "Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, anche in Champions, dove è stata disastrosa, questa Juve non sembra in grado di disturbare la corsa del Napoli: l’obiettivo praticabile è il posto nell’Europa che conta".

Zazzaroni ha infine lanciato una frecciatina alla Juventus, commentato il rigore non dato all'Hellas Verona sul presunto fallo di mano di Danilo: "Il rigore non concesso al Verona ha alimentato più di una discussione e imbarazzato più di un commentatore durante e dopo la partita".

Bocchetti nel post Hellas Verona - Juventus: "Serve un trattamento equo, sono allibito"

Proprio del rigore non concesso all'Hellas Verona ieri sera si è parlato nel post partita di Hellas Verona vs Juventus disputata ieri sera che ha visto la Juventus trionfare nei confronti degli scaligeri per il risultato di 1 a 0 (rete di Kean su assist di Rabiot). Il tecnico Bocchetti, visibilmente adirato a fine gara, ha commentato l'episodio incriminato a Dazn: "Serve un trattamento equo, era mano e si è visto, sta passando un messaggio sbagliato. Già c'era stato il rosso la scorsa volta a Magnani. Quando si accumulano eventi c'è bisogno di alzare la voce, sono allibito". Luca Marelli, l'ex arbitro di Serie A che commenta questi episodi a DAZN, ha comunque chiarito come regolamento alla mano quello di Danilo non era un intervento punibile.