Rinfrancata dalla fondamentale vittoria ottenuta ieri sera contro l'Inter, la Juventus si rituffa sul mercato.

Le ultime stagioni hanno detto che i bianconeri sono sempre più attenti ai giovani ma anche ai parametri zero. A tre stagioni dagli ingaggi di Ramsey e Rabiot la società bianconera ha infatti deciso di acquistare in scadenza di contratto due giocatori di qualità come Pogba e Di Maria. Il francese, a causa di un problema al menisco, non è ancora sceso in campo, l'argentino invece è stato condizionato da diversi infortuni muscolari in questo inizio ma quando è stato schierato ha offerto un contributo importante.

Anche nel 2023 la Juventus potrebbe dunque proseguire con la politica dei parametri zero, con Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo in cima alla lista dei desideri. Piacciono anche Rami Bensebaini e Youri Tielemans ma soprattutto Wilfried Zaha, punta di 30 anni riferimento del Crystal Palace nelle ultime stagioni. Sull'ivoriano, che fin qui ha centrato 6 gol e 2 assist, ci sarebbero diverse società, fra cui Barcellona, Arsenal e Chelsea. Zaha può giocare non solo punta centrale ma anche attaccante di fascia essendo performante in velocità e nel dribbling.

Zaha potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe dunque ingaggiare a giugno Wilfried Zaha.

La punta ivoriana è in scadenza di contratto a giugno con il Crystal Palace e a 30 anni potrebbe decidere di affrontare una nuova esperienza professionale. Piace molto alla società bianconera perché può giocare punta centrale ma anche in fascia.

In questa stagione ha segnato fino ad adesso 6 gol e fornito 2 assist: una carriera costruita tutta in Premier, 462 match disputati con 90 gol e 75 assist forniti ai suoi compagni in tutte le competizioni in cui ha giocato.

Dopo anni potrebbe così decidere di trasferirsi in un altro campionato, Juventus e Barcellona come accennato sono alla finestra.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anche lasciar partire diversi giocatori a parametro zero. In scadenza di contratto ci sono infatti Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi l'unico che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è il centrocampista francese, che anche contro l'Inter è stato decisivo con uno dei due gol con i quali la squadra bianconera si è imposta 2-0 (la seconda rete porta la firma di Fagioli).