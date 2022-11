La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Sono arrivati giocatori importanti come Pogba, Di Maria, Kostic, Milik, Bremer e Paredes, alcuni dei quali però per diversi motivi non hanno dato un grande contributo. E' passato in secondo piano l'arrivo di Federico Gatti, acquistato a gennaio 2022 ma rimasto al Frosinone fino a giugno. Il centrale ha avuto una crescita evidente nelle ultime stagioni fino alla Serie B e poi alla Serie A. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione del commissario tecnico della nazionale italiana che lo ha fatto giocare qualche mese fa anche in Nations League nel match contro l'Inghilterra.

In questo inizio di stagione però alla Juventus non ha dato un grande contributo, con Allegri che gli ha preferito Bonucci, Bremer ma anche Danilo, che gradualmente sta diventando un centrale difensivo. Fino ad adesso il centrale italiano ha giocato 3 match in Serie A e 2 in Champions League, partendo titolare in campionato contro lo Spezia e il Monza. Diversi giornali sportivi fino a qualche settimana fa parlavano di un possibile prestito per il giocatore in Serie A per permettergli di raccogliere più minutaggio e maturare esperienza professionale nel campionato italiano. Le ultime notizie di mercato confermano invece la permanenza di Gatti anche nella seconda parte di stagione, una crescita che il centrale completerà alla Juventus in quanto ha la fiducia di Massimiliano Allegri e della società.

Il giocatore Gatti dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella seconda parte di stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Gatti rimarrà alla Juventus anche nella seconda parte della stagione. Il centrale ha giocato solamente cinque match fino ad adesso fra campionato italiano e Champions League, alcuni dei quali entrando anche nel secondo tempo.

La società però avrebbe deciso di confermarlo nella rosa anche perché considerato utile come alternativa ai titolari. Una crescita quella del centrale che si completerebbe a Torino, vicino a giocatori come Bonucci. Bremer e Danilo. Diversa invece la situazione dei vari Rugani, Cuadrado e Alex Sandro. Il centrale in caso di offerta potrebbe lasciare Torino già a gennaio, per quanto riguarda invece il colombiano e il brasiliano sono in scadenza di contratto a giugno e attualmente sembra difficile una loro conferma nella stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su rinforzi per la difesa e già a gennaio potrebbero arrivare un terzino ed un centrale. Piacciono Alvaro Odriozola e Evan N'Dicka, per la stagione 2023-2024 invece la società bianconera potrebbe ingaggiare anche un terzino sinistro. Piacciono Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares, lo spagnolo sembra il preferito anche perché in scadenza di contratto a giugno.