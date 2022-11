La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Gran parte degli addetti ai lavori hanno sottolineato che quello di gennaio sarà un mercato di possibilità vantaggiose, senza investimenti importanti da parte della società bianconera. Gran parte degli acquisti potrebbero riguardare il Calciomercato estivo, si parla molto di Sergej Milinkovic-Savic, ma nelle ultime ore arrivano conferme anche su una possibile offerta della società bianconera per Niccolò Zaniolo. Il giocatore della Roma non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale in scadenza a giugno 2024 e il suo prezzo potrebbe diminuire molto a fine stagione.

Zaniolo piace a Milan e Juventus: entrambe le società potrebbero offrire delle contropartite tecniche e aggiungere soldi per arrivare al giocatore. La società bianconera starebbe valutando di offrire il cartellino di Leandro Paredes, che è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain a circa 23 milioni di euro. In caso di riscatto la società bianconera aggiungerebbe una somma di circa 20 milioni di euro per l'acquisto di Zaniolo. Più o meno l'offerta che potrebbe fare il Milan, il cartellino di Alexis Saelemaekers e circa 20 milioni di euro. Sarà molto importante l'inizio del 2023 per capire se Zaniolo prolungherà il contratto o se eventualmente potrebbe lasciare la Roma nel calciomercato estivo.

Possibile offerta per Zaniolo da parte della Juventus a giugno

Come è noto la società bianconera ha un diritto di riscatto del cartellino dell'argentino dal Paris Saint Germain. Se i bianconeri si fossero qualificati agli ottavi di Champions League sarebbe stato un obbligo di riscatto. In questo modo la società bianconera potrebbe valutare anche di non acquistarlo, a meno che potrebbe diventare una contropartita tecnica per arrivare a Zaniolo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cambiare molto a centrocampo nella stagione 2023-2024. Si parla del possibile arrivo di Milinkovic-Savic a cui potrebbero aggiungersi i due giovani prestati al Monza, ovvero Ranocchia e Rovella. Questo potrebbe significare on solo il mancato riscatto di Leandro Paredes ma anche la partenza di Rabiot, in scadenza di contratto a giugno 2023, e quella di Weston McKennie. Il centrocampista americano piace a diverse società inglesi e i bianconeri potrebbero accettare offerte per circa 30 milioni di euro già a gennaio o eventualmente a fine stagione.