La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera, che deve tener conto anche di numerosi giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero non prolungare la propria intesa contrattuale con la società. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria, Rabiot e Iling Junior. Di questi potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale il francese e l'inglese, il centrocampista è diventato un riferimento della squadra bianconera, il classe 2003 ha invece dimostrato di essere molto utile entrando dalla panchina come successo contro il Benfica e il Lecce (due i suoi assist decisivi).

A proposito di terzini la Juventus potrebbe anche anticipare diversi acquisti a gennaio. Si valutano ad esempio giocatori come Grimaldo e Nuno Tavares per la fascia sinistra difensiva e Alvaro Odriozola per la fascia destra oltre ad un centrale di sinistra come Evan N'Dicka.

Nelle ultime settimane, come scrive juvelive.it la Juventus avrebbe inoltre provato a valutare l'acquisto di Robin Gosens: il tedesco, che nel recente calciomercato estivo era stato vicino al Bayer Leverkusen, non si è mai ambientato all'Inter ecco che la Juventus potrebbe offrire un prestito con diritto di acquistare il cartellino a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro. L'offerta non convincerebbe comunque i nerazzurri che preferirebbero una cessione immediata del giocatore.

Gosens piaceva a diverse società tedesche e alla Juventus

Il calciatore tedesco, protagonista assoluto negli anni all'Atalanta, all'ombra della Madonnina non ha mai trovato il proprio habitat: unico squillo veramente da ricordare il gol al Camp Nou nella gara di ritorno giocata quest'anno in Champions League contro il Barcelona.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe acquistare anche un terzino destro ed un centrale di difesa.

Piacciono Alvaro Odriozola del Real Madrid, che potrebbe arrivare in prestito gratuito, ed Evan N'Dicka, che ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro perché in scadenza di contratto a giugno. A proposito di giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero a Torino, per la fascia sinistra difensiva spicca il nome di Alejandro Grimaldo, l'alternativa allo spagnolo è Nuno Tavares.