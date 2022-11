La Juventus è attesa da settimane importanti in cui potrebbe definire non solo il mercato di gennaio ma anche quello riguardante il Calciomercato estivo. Se però ad inizio 2023 potrebbero arrivare solo dei ritocchi senza investimenti clamorosi dal punto di vista economico, a luglio si potrebbe assistere ad acquisti più 'pesanti' anche in considerazione dei 100 anni di presidenza della Famiglia Agnelli alla Juventus. A tal riguardo, secondo le ultime notizie di mercato riportate da calciomercato.com, la società bianconera sarebbe pronta ad investire almeno 100 milioni di euro per rinforzare una rosa che ha bisogno di interventi in diversi ruoli per tornare protagonista in Italia ed Europa.

A tal riguardo potrebbero arrivare un centrale di difesa, un centrocampista ed un giocatore per il settore avanzato. Nel primo caso si valuta un centrale mancino, uno dei preferiti per rinforzare la linea che agisce davanti a Szczesny sarebbe lo spagnolo del Villareal Pau Torres, che potrebbe essere ceduto per una somma di circa 30 milioni di euro. Si integrerebbe bene con Bremer e potrebbe essere il sostituto ideale alla lunga di Bonucci, che va in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024.

Per quanto riguarda invece il centrocampo potrebbe esserci un'offerta per Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che attualmente ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.

Il presidente Lotito continua a chiedere 100 milioni di euro ma a giugno, ad un anno dalla scadenza naturale, la sua valutazione non potrà che diminuire.

Possibile investimento di 100 milioni: piacerebbero Pau Torres, Milinkovic Savic e Zaniolo

Altro giocatore che la Juventus starebbe valutando per la stagione 2023-2024 è Niccolò Zaniolo, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2024 e che non ha ancora prolungato il suo contratto con la Roma.

Se non dovesse arrivare l'intesa con la società romana non è da scartare per lui la possibilità di una nuova esperienza professionale. La sua valutazione di mercato è di circa 40-50 milioni di euro.

Il possibile acquisto di Pau Torres, quello di Milinkovic Savic (per cui la Juventus non vorrebbe andare però oltre i 60 milioni cash) e quello eventuale di Zaniolo costerebbero oltre 130 milioni di euro dei quali 100 immessi dalla proprietà e gli altri dalle cessioni.

Fra i possibili partenti ci sarebbe poi Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi e che con un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe lasciare Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate potrebbe alleggerire anche il monte ingaggi considerando che ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza e che guadagnano molto. Fra questi spiccano i nomi di Alex Sandro (che potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid), Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi quello dall'ingaggio minore è il colombiano con 5 milioni di euro a stagione, seguono Alex Sandro a 6 milioni di euro e Di Maria e Rabiot a quota 7 milioni di euro a stagione.