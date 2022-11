La Juventus nelle prossime settimane si metterà al lavoro sul Calciomercato, sia in previsione della seconda parte della stagione, sia in vista dell'estate, considerando che quattro giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero a giugno (Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot).

Non sembra certa neppure la conferma di Weston McKennie. L'americano, che ha un contratto fino al 2025, in questi mesi non si sta confermando ai livelli della scorsa stagione, nella quale (fino all'infortunio di febbraio contro il Villarreal) era stato uno dei migliori della rosa bianconera.

Di recente ha subito un altro infortunio.

Secondo alcuni rumor di mercato il centrocampista potrebbe lasciare Torino nel mercato invernale, considerando che ci sono diverse società inglesi interessate, che sarebbero pronte a offrire alla società bianconera circa 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Possibile offerta del Leeds per McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Weston McKennie già nel mercato di gennaio. Il centrocampista americano piace a diverse società inglesi, su tutte il Leeds, che potrebbe offrire circa 25 milioni di euro per il suo cartellino. Una somma evidentemente minore rispetto alla valutazione di mercato del centrocampista nel recente calciomercato estivo (la Juventus lo valutava almeno 35-40 milioni di euro).

In questa stagione l'americano fino ad adesso ha reso al di sotto delle aspettative, anche se di recente ha segnato un gol contro l'Empoli in campionato e uno contro il Benfica in Champions League. Allegri lo considera un titolare, anche a causa delle tante assenze fra i bianconeri in questo inizio di stagione.

Nell'ipotesi di un eventuale arrivo di Antonio Conte a giugno 2023, il tecnico salentino potrebbe chiedere anche la conferma dell'americano: il Tottenham è stata infatti una delle società che seguiva l'americano nel recente calciomercato estivo.

McKennie punta al mondiale con gli Stati Uniti

Attualmente McKennie è fermo per un infortunio, ma potrebbe recuperare per le partite di campionato che i bianconeri dovranno giocare contro il Verona e contro la Lazio.

In particolare il centrocampista statunitense punta a essere al top della condizione per il mondiale in Qatar, in programma tra fine novembre e inizio dicembre, dove sarà impegnato con la nazionale Usa.