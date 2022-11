Fra i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus nella finestra di mercato di gennaio ci sarebbe Weston McKennie. I bianconeri valuterebbero il giocatore circa 30 milioni di euro. Sull'americano ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi, che non avrebbero problemi a garantire quella somma ai bianconeri: qualora effettivamente una di esse dovesse avanzare un'offerta ritenuta congrua, la Juve potrebbe cederlo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Weston McKennie a gennaio.

Il centrocampista americano sarebbe valutato circa 30 milioni di euro, una somma importante che potrebbe eventualmente essere utilizzata per rinforzarsi nel mercato. Fra l'altro con il recupero di Pogba e la crescita di Fagioli e Miretti la società bianconera ha abbondanza a centrocampo.

Peraltro McKennie è extracomunitario, quindi la sua eventuale cessione potrebbe dare alla possibilità alla società bianconera di tesserare appunto un altro calciatore non comunitario. In questa prima parte di stagione l'americano era stato frequentemente impiegato da mister Allegri, prima dell'infortunio muscolare subito.

Attualmente il centrocampista è impegnato con la nazionale americana al mondiale in corso di svolgimento in Qatar: nel primo match contro il Galles (pareggiato 1-1) è stato sostituito per un possibile problema muscolare, sarebbe quindi ancora da valutare il suo impiego per il secondo incontro della nazionale americana contro l'Inghilterra di venerdì 25 novembre.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus dovrebbe rinforzare soprattutto la difesa a gennaio, anche in previsione di alcune partenze importanti a giugno, su tutte quella di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a fine stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo del Benfica. Fra i nomi graditi dalla società bianconera ci sarebbe Evan N'Dicka (dell'Eintracht Francoforte) come centrale e Alvaro Odriozola come terzino destro: quest'ultimo potrebbe arrivare in prestito gratuito dal Real Madrid fino a giugno con il solo pagamento dell'ingaggio da parte della società bianconera.

In uscita, a gennaio, inoltre potrebbero lasciare la Juve a titolo temporaneo i giovani Kaio Jorge e Matias Soulé,