La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Di certo sarà condizionato dalla situazione societaria che sta vivendo dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e Pavel Nedved e la nomina del nuovo presidente di Gianluca Ferrero. La gestione sportiva a detta di molti proseguirà sulla linea impostata nelle ultime due stagioni, si cercherà di valorizzare cogliendo anche possibilità di mercato soprattutto a parametro zero. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera e che piacciono molto ad Allegri c'è sicuramente Adama Traoré, centrocampista spagnolo attualmente al Wolverhampton che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese.

Lo spagnolo può giocare trequartista ma anche punta di fascia in un eventuale 4-3-3. In previsione di una possibile partenza di qualche giocatore nel settore avanzato, rappresenterebbe un investimento davvero interessante, anche perché è un classe 1996. Dopo diversi anni in cui è stato parte integrante della nazionale spagnola, non è stato convocato da Luis Enrique per il mondiale. In questa stagione ha disputato fra campionato inglese e Carabao Cup 14 match segnando 2 gol. L'anno scorso ha giocato in prestito al Barcellona, la società spagnola ha deciso di non riscattarlo anche perché ha voluto investire su Raphinha del Leeds pagando circa 60 milioni di euro il cartellino del brasiliano. Su Adama Traoré ci sarebbe anche l'interesse del Napoli.

Possibile ingaggio a parametro zero di Adama Traoré da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio a parametro zero per la stagione 2023-2023 di Adama Traoré. Lo spagnolo non dovrebbe prolungare l'intesa contrattuale con il Wolverhampton. Sarebbe un rinforzo di qualità in quanto soprattutto nella società inglese ha dimostrato di essere un giocatore importante.

Ha deluso invece nella sua esperienza professionale al Barcellona. Sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli che come la Juventus cerca un rinforzo importante nel settore avanzato. Adama Traoré è solo uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera come supporto ai vari Vlahovic e Chiesa. Si valuta l'acquisto di Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024.

Attualmente non si parla di prolungamento di contratto per il nazionale italiano, che con un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe approdare a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus già a gennaio potrebbe definire quei rinforzi soprattutto per il settore difensivo anche in previsione dei contratti in scadenza a giugno di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Parliamo di Alvaro Odriozola e Alejandro Grimaldo.