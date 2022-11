La Juventus dovrebbe confermare Massimiliano Allegri anche per la seconda parte della stagione, a meno di clamorose sconfitte contro l'Inter e la Lazio. Sarà importante raccogliere più punti possibili contro il Verona e contro la squadra di Inzaghi e quella di Sarri, di certo non sarà facile perché Allegri deve tenere conto anche di diversi infortuni muscolari. Si spera almeno nei recuperi di Bremer e Di Maria, che hanno ripreso ad allenarsi parzialmente nel gruppo e potrebbero essere disponibili per il match contro l'Inter. La Juventus utilizzerà la pausa mondiale per lavorare in previsione della seconda parte della stagione ma anche per la stagione 2023-2024.

Le ultime notizie di mercato confermano la possibilità di un nuovo progetto sportivo con un tecnico di esperienza internazionale, che possa rivalutare i tanti giocatori della rosa bianconera. D'altronde da molti addetti ai lavori la Juventus è considerata una delle squadre più forti della Serie A, basti pensare ai vari Pogba, Di Maria, Kostic, Paredes, Milik, in attesa del recupero di Chiesa. La società bianconera sarebbe pronta a sostituire Massimiliano Allegri con Antonio Conte dalla stagione 2023-2024. Il tecnico pugliese potrebbe confermare gran parte dei giocatori già presenti nella rosa bianconera di questa stagione, fra questi Weston McKennie e Dusan Vlahovic.

Antonio Conte potrebbe confermare gran parte della rosa della Juve per la stagione 2023-2024

La Juventus della stagione 2023-2024 potrebbe ripartire da Antonio Conte. Il tecnico è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con il Tottenham. Sarebbe pronto a ritornare nella società bianconera e potrebbe guadagnare anche di meno rispetto all'ingaggio con gli inglesi, accettando più o meno lo stipendio di Allegri da circa 9 milioni di euro netti a stagione.

La rosa attuale della Juventus sarebbe ideale per il 3-5-2, per questo gran parte dei giocatori arrivati nel recente Calciomercato estivo potrebbero essere confermati. Parliamo di Kostic, Pogba, Milik, Bremer, oltre a quelli già da diversi stagioni nella società bianconera come Bonucci, Rabiot, Chiesa, McKennie e Vlahovic.

La probabile formazione di Antonio Conte

La Juventus 2023-2024 potrebbe essere schierata in questo modo da Conte. Ipotizzando la partenza di Szczesny, che piace a diverse società inglesi, potrebbe arrivare un portiere giovane a supporto di Perin. Piacciono Carnesecchi e Vicario. Il titolare iniziale dovrebbe essere l'ex Genoa, difesa a tre con Bremer, Bonucci e Danilo. Centrocampo a cinque, sulla fascia destra potrebbe arrivare un nuovo giocatore anche se potrebbe essere confermato Cuadrado nonostante il contratto in scadenza. McKennie, Pogba e Rabiot potrebbe giocare centrali con Kostic sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato potrebbe giocare Chiesa a supporto di Vlahovic.