L'Inter vuole blindare tutti i suoi top player e continuare il percorso di crescita in Italia ma soprattutto in Europa. Oltre Lautaro Martinez e Barella, un altro giocatore che ha molto mercato in Europa è sicuramente Marcelo Brozovic, finito nel mirino delle big di Spagna.

Inter, forte interesse del Barcellona per Brozovic

Stando alle ultime notizie di mercato, il centrocampista croato sarebbe uno degli obiettivi del Barcellona per la prossima sessione estiva di Calciomercato. I blaugrana sono infatti alla ricerca del possibile sostituto di Sergio Busquets che potrebbe salutare il Camp Nou al termine della stagione.

Per questo, il club spagnolo starebbe valutando dei profili a centrocampo per sostituire il capitano e totem dell'undici di Xavi. Il Barca sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Frank Kessie come parziale contropartita. L'ex Milan non è riuscito ad ambientarsi e per questo potrebbe lasciare subito la Spagna per ritornare protagonista in un'altra compagine europea.

L'Inter potrebbe decidere di prendere in considerazione delle offerte per Brozovic senza contropartite tecniche, visto il nuovo di Calhanoglu davanti alla difesa. Con l'eventuale cessione del centrocampista croato, i nerazzurri potrebbero completare la mediana con l'acquisto di una nuova mezz'ala che potrebbe rispondere ai nomi di Davide Frattesi del Sassuolo e soprattutto di Luis Alberto, pupillo di Simone Inzaghi alla Lazio.

Inter, le ultime sui rinnovi di Dzeko e D'Ambrosio

Non solo acquisti. L'Inter valuta anche il fronte rinnovi di quei calciatori che hanno un ruolo fondamentale all'interno del campo ma anche dello spogliatoio.

Dopo aver completato il rinnovo di Skriniar, il club nerazzurro si concentrerà su quelli di Edin Dzeko e Danilo D'Ambrosio.

Il bomber bosniaco che con l'assenza di Lukaku si è ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi ha rimarcato la sua volontà di restare a Milano anche per la prossima stagione. Toccherà alla dirigenza nerazzurra mettere nero su bianco. Le contrattazioni dovrebbero avvenire durante la pausa per il Mondiale e potrebbe esserci un accordo fino al 2024.

Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Danilo D'Ambrosio, uno dei leader dello spogliatoio nerazzurro. Il difensore potrebbe così rinnovare per un'altra stagione.

Resta invece da decifrare la posizione di Stefan De Vrij che potrebbe restare all'Inter anche per il prossimo campionato. Molto dipenderà dall'accordo tra le parti e soprattutto dall'interesse di altri top club europei come Manchester United e Juventus, che sarebbero molto interessati alle prestazioni del centrale olandese.