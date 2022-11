Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere lontano da Milano già a gennaio. L'esterno tedesco non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Inzaghi e per questo potrebbe esser ceduto nel mercato invernale per fare cassa.

Inter, possibile scambio Gosens-Schick

Stando alle ultime notizie di mercato, continua l'interesse del Bayer Leverkusen per l'esterno nerazzurro. Già in estate il club tedesco aveva provato a riportare in patria lex terzino dell'Atalanta ma la trattativa si sarebbe arenata per la volontà dell'Inter di cedere il calciatore a titolo definitivo e non in prestito.

La situazione potrebbe però cambiare a gennaio dove il Bayer potrebbe trovare delle diverse soluzioni per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno.

L'Inter chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar partire Gosens; per abbassare le pretese economiche del club nerazzurro, la società tedesca potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Patrick Schick, che conosce bene il campionato italiano avendo indossato le casacche di Sampdoria e Roma. Un'operazione che al momento sembrerebbe complicata vista la volontà del club nerazzurro di monetizzare dalla cessione di Gosens per poi completare il pacchetto di esterni a disposizione di Inzaghi.

Con l'addio di Gosens, si ritornerebbe sul mercato con il nome di Mazzocchi che resta in orbita nerazzurra.

Restano in auge anche le candidature di Alfons Pedraza del Villareal che viene valutato 15 milioni di euro e di Ramy Bensebaini del Moncheglabach, obiettivo di mercato anche della Juventus.

Inter, si sarebbe complicato il riscatto di Bellanova

Altro calciatore che non riesce a trovare molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi è sicuramente Raoul Bellanova, arrivato in prestito dal Cagliari.

Il classe 2002 ha davanti a se calciatori di esperienza e caratura internazionale come Dumfries e Darmian e per questo il suo minutaggio sarebbe ridotto e potrebbe determinare la sua permanenza in nerazzurro anche nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club nerazzurro starebbe valutando se riscattare l'esterno italiano dal Cagliari per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Molto del futuro di Bellanova dipenderà dallo spazio che riuscirà a ritagliarsi nella seconda parte di stagione.

Oltre Bellanova, tiene banco anche il futuro di Asllani che come l'esterno non riesce a ritagliarsi uno spazio importante. Per questo, il talentuoso centrocampista potrebbe esser ceduto in prestito a gennaio per giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce ci sarebbero il Betis di Manuel Pellegrini ma anche l'Empoli, a caccia di un uomo d'ordine.