Secondo le indiscrezioni di mercato, il Newcastle del fondo saudita PIF, avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic della Juventus. La società inglese per arrivare all'attaccante serbo sarebbe disposta a scambiare il giovane e talentuoso centravanti svedese Alexander Isak. Lo stesso Vlahovic, che sarà protagonista al mondiale in Qatar con la sua Serbia, ha parlato tramite i propri canali social per dare la carica ai compagni di nazionale.

Calciomercato Juventus, Isak potrebbe essere la carta di scambio che il Newcastle vorrebbe utilizzare per arrivare a Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato il colpo più importante della scorsa campagna invernale della Juventus. L'attaccante serbo, costato 70 milioni di euro, dopo quasi un anno con la casacca bianconera ha alternato momenti estremamente positivi ad altri meno esaltanti. Nonostante questo, la giovane età e i gol che ha mostrato di saper fare, gli hanno permesso di essere uno dei calciatori più seguiti dai maggiori club europei, tanto è vero che nella precedente sessione estiva di mercato, si era parlato di un interessamento per Vlahovic da parte del Manchester United. Secondo le indiscrezioni di mercato, sempre dalla Premier League ci sarebbe un'altra squadra pronta ad investire per regalarsi Dusan Vlahovic come prima punta del proprio attacco, il Newcastle.

La formazione inglese, che ha recentemente cambiato proprietà, ora è guidata dal fondo PIF, un gruppo composto da elementi estremamente facoltosi che sono riusciti a riportare nello stretto giro di un anno i "Magpies" in cima alla graduatoria del massimo campionato britannico. Ora, lo scopo dei nuovi proprietari sarebbero appunto quello di strappare il classe '95 serbo alla Juventus e per farlo, sarebbero disposti a mettere sul tavolo il nome di Alexander Isak.

Il giovane attaccante svedese, fu acquistato dal Newcastle solo lo scorso anno per 70 milioni di euro dalla Real Sociedad, ma evidentemente Vlahovic verrebbe considerato di un altro livello. Proprio per questo, la stessa Juve potrebbe non accontentarsi del semplice scambio tra giocatori e di conseguenza, per permettere alla trattativa di iniziare la compagine bianconera avrebbe richiesto anche l'aggiunta di un conguaglio economico.

Vlahovic suona la carica con la Serbia: 'Tutto inizia con un sogno, tutto quello che devi fare è crederci'

Restando in tema Dusan Vlahovic, lo stesso attaccante serbo sta per cominciare il suo primo mondiale da calciatore professionista. Il centravanti della Juventus, che affronterà all'esordio il temibile Brasile del suo compagno Danilo, ha voluto suonare la carica tramite i propri canali social, affermando queste parole: "Tutto inizia con un sogno più grande di te, e tutto quello che devi fare è credere che un giorno sarai grande come il tuo sogno".