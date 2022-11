Buon momento di forma per Moise Kean, sempre più un elemento importante per la Juventus di Massimiliano Allegri. Grazie alle ultime prestazioni importanti, l'attaccante italiano verrà riscattato in estate dalla Juve per una cifra complessiva di circa 30 milioni di euro.

Juve-Newcastle: possibile scambio Kean-Saint-Maximin

Nonostante l'eventuale riscatto in estate, il futuro di Kean è ancora tutto da scrivere visto l'interesse di alcuni club inglesi che potrebbero inserirsi per accaparrarsi il cartellino del bomber italiano. Secondo le ultime notizie di mercato, i Magpies sarebbero interessati e pronti ad un'offerta per il prossimo mercato estivo: il Newcastle vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di Allan Saint-Maximin come contropartita per arrivare a Kean.

L'esterno francese già in passato era stato accostato al campionato italiano, in particolare a Napoli e Milan.

Oltre il Newcastle, potrebbe inserirsi anche il Paris Saint Germain, squadra dove Kean ha già militato e ha offerto la sua miglior stagione con 18 reti. Il club parigino potrebbe virare su di lui per completare il reparto offensivo a disposizione di Galtier nella prossima stagione.

Juve, Rugani nel mirino della Salernitana: possibile cessione a gennaio

Oltre ad eventuali acquisti per gennaio, la Juventus prepara delle cessioni di quei calciatori che non riescono a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Tra questi c'è Daniele Rugani che superato nelle gerarchie da Gatti, potrebbe lasciare Torino nei prossimi mesi.

Infatti, l'ex centrale dell'Empoli sarebbe finito nel mirino della Salernitana alla ricerca di un difensore di grande esperienza per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Davide Nicola. I campani stanno sondando diverse piste tra cui Rugani ma anche Nuyntick dell'Udinese. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito mentre la Vecchia Signora vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Non c'è solo Rugani come possibile partente in casa Juventus. Anche Alex Sandro potrebbe lasciare anticipatamente Torino rispetto alla scadenza del proprio contratto nel 2023. Infatti, di fronte ad un'offerta soddisfacente, i bianconeri potrebbero cedere l'esterno verdeoro che piace al Chelsea. Con le possibili cessioni di questi due calciatori, la Vecchia Signora potrebbe ritornare sul mercato per acquistare due terzini, uno destro con il nome di Karsdorp che resta uno degli obiettivi ed uno mancino con Estupinan e Parisi che potrebbero essere delle ottime opzioni per sostituire Alex Sandro.