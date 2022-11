Dusan Vlahovic è uno dei calciatori della Juventus più richiesti sul fronte mercato. Grazie alle ottime prestazioni offerte nel campionato italiano, il bomber serbo è finito nel mirino di alcuni top club europei che sarebbero pronti ad offerte importanti in estate.

Juve, le big europee puntano Vlahovic

La prima squadra che sarebbe interessata all'attaccante Vlahovic per giugno è il Manchester United che dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è pronto ad una vera e propria rivoluzione nel prossimo mercato estivo. I Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra cash importante più il cartellino di qualche giocatore come Van De Beek e Martial che in passato era stati accostati alla stessa Juventus.

I pericoli potrebbero arrivare anche dalla Spagna con il Real Madrid che sarebbe preoccupato degli ultimi infortuni occorsi a Karim Benzema. Per questo, i Blancos sarebbero alla ricerca di un bomber di spessore che possa essere la spalla ideale per il Pallone d'Oro in carica. Infine, restano in corsa anche altre due piste come il Newcastle a caccia di un grande attaccante per conquistare i posti che contano l'Europa ed il Bayern Monaco, impegnato su più fronti. Infatti, i bavaresi sarebbero interessati anche ad altri attaccanti come Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach che piace ai bianconeri e soprattutto all'Inter.

La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di cedere Vlahovic e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 110-120 milioni di euro metterebbe in difficoltà la società bianconera.

Juve, idea Nico Williams per il dopo Di Maria

La Juventus pensa anche al dopo Angel Di Maria. Il Fideo potrebbe lasciare al termine della stagione e per questo i bianconeri sono a caccia di un degno sostituto.

Oltre al rientrante Chiesa, la Vecchia Signora valuta dei profili internazionali per accontentare Allegri. Tra questi, ci sarebbe anche quello di Nico Williams ormai un punto fermo dell'Atletico Bilbao di Ernesto Valverde.

Nonostante un ruolo importante, l'attaccante spagnolo convocato da Luis Enrique per i Mondiali potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con il Bilbao e ciò potrebbe favorire l'interesse dei top club interessati a lui. Infatti, oltre alla Juventus anche il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe molto interessato alle prestazioni dell'ala della Roja.

I bianconeri sondano anche altri profili come Doku del Rennes che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro e nel mirino del Milan. Più sullo sfondo le candidature di Marco Asensio che alla fine potrebbe decidere di rinnovare con il Real Madrid e di Ousmane Dembele, perno del Barcellona di Xavi.