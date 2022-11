La Juventus è pronta ad un mercato invernale di grande spessore per ritornare ai vertici del calcio italiano. La dirigenza della Vecchia Signora sta osservando diversi profili per aumentare la qualità dell'organico, così da ritornare in corsa per la lotta Scudetto.

Juve, possibile offerta per Morata a gennaio

Complice i ripetuti infortuni occorsi ad Angel Di Maria, la società bianconera potrebbe decidere di piazzare un altro colpo importante per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, così da giocarsi campionato ed Europa League.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe sempre quello di Alvaro Morata, pupillo di Massimiliano Allegri che già in estate aveva provato a trattenerlo in quel di Torino senza però riuscirci. A gennaio, la situazione potrebbe cambiare vista la necessità dell'Atletico di cedere alcuni calciatori vista la mancata qualificazione alla fase finale della Champions League. Stando alle ultime notizie di mercato, i Colchoneros potrebbero accettare una cifra attorno ai 20 milioni di euro per l'attaccante spagnolo, cifra molto inferiore rispetto ai 35 richiesti per il riscatto in estate.

Oltre Morata, altro calciatore che resta nei radar della Juventus è sicuramente Menphis Depay, pronto a lasciare il Barcellona a gennaio visto il poco spazio durante la gestione Xavi.

L'olandese resta nel mirino di Milan ma anche del Tottenham di Antonio Conte a caccia di un vice Harry Kane.

Juve, tutte le idee per l'estate: da Milinkovic a Pau Torres

Oltre a qualche modifica a gennaio, la Juventus sta già preparando qualche colpo importante per la prossima campagna acquisti estiva.

In particolare, la società bianconera vorrebbe completare centrocampo e difesa con due pedine di altissimo livello.

Per la mediana il sogno resta sempre Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio che viene valutato attorno ai 100 milioni di euro dal club di Claudio Lotito. La Juventus potrebbe approfittare della situazione del rinnovo per provare ad abbassare le pretese della società biancoceleste formalizzando un'offerta attorno ai 70 milioni di euro.

Più facile arrivare ad altri profili come Jorginho in scadenza con il Chelsea e Tielemans che sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal.

Per la difesa, uno dei nomi più caldi è quello di Pau Torres, già nel mirino della Vecchia Signora prima dell'arrivo di Bremer. Il Villareal continua a chiedere una cifra attorno ai 40 milioni di euro per cedere il centrale spagnolo. Più percorribile la pista che porta ad Evan Ndicka, pronto a lasciare l'Eintrach a parametro zero in estate.