La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato. La società bianconera sta sondando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri già a gennaio, così da poter continuare la scalata in campionato e ritagliarsi un ruolo importante in una competizione affascinante come l'Europa League.

Juve-Lazio: interesse per Ilic del Verona

Per il centrocampo, la situazione potrebbe evolversi nelle settimane successive al Mondiale. Infatti, sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare Torino già nel mercato invernale. Tra tutti c'è Weston Mckennie che sarebbe finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte.

Con un'offerta attorno ai 25-30 milioni, il centrocampista americano potrebbe esser ceduto.

Per questo, la Vecchia Signora valuta dei nuovi profili per la mediana. Tra questi ci sarebbe Ivan Ilic, talentuoso centrocampista serbo del Verona. La prima parte di stagione non è stata molto fortunata complice ripetuti infortuni, ma nonostante ciò le qualità del centrocampista sono note a diversi top club italiani. I bianconeri potrebbero provare ad imbastire una trattativa già nel mese di gennaio grazie all'eventuale cessione di Mckennie.

La Vecchia Signora non è la sola squadra che starebbe monitorando le prestazioni di Ilic. Infatti, anche la Lazio di Maurizio Sarri è da tempo sul calciatore. Il tecnico biancoceleste lo avrebbe richiesto come obiettivo numero uno per il centrocampo, ma come la Juve anche il club di Lotito deve prima effettuare delle cessioni per poi acquistare.

In questo caso, potrebbe esser ceduto Luis Alberto per far spazio al talentuoso centrocampista serbo, valutato 15-20 milioni di euro.

Juve, vicinissimo il riscatto di Locatelli

Rimanendo in ottica centrocampo, Manuel Locatelli sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Il centrocampista italiano sta per esser riscattato dal Sassuolo.

L'obbligo di riscatto fissato attorno ai 25 milioni di euro scatterà alla prossima presenza che l'ex neroverde potrebbe collezionare nel prossimo turno di campionato contro la Cremonese. Un riscatto quasi simbolico che certifica il ruolo e l'importanza di Locatelli all'interno della mediana della Vecchia Signora. Con l'accordo per il riscatto, il club bianconero penserà a blindare il centrocampista che in estate era finito sul taccuino dell'Arsenal di Mikael Arteta.

Per questo, nei prossimi mesi potrebbe esser discusso un rinnovo contrattuale fino al 2027. Se per Locatelli non dovrebbero esserci problemi, la situazione di Rabiot sembrerebbe complessa con il francese che chiede 10 milioni di euro per continuare la sua esperienza a Torino. Su di lui, ci sarebbero le sirene della Premier League.