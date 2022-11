Rafael Leao infiamma il mercato del Milan. Il gioiello portoghese potrebbe infatti non proseguire la propria esperienza rossonera considerato che fino a questo momento le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo, ecco che già a gennaio potrebbero arrivare delle importanti offerte.

Milan, forte interesse del Barcellona per Leao

Oltre ai vari Real Madrid e Chelsea, stando alle ultime notizie di mercato rimbalzate dalla Spagna anche il Barcellona sarebbe molto interessato alle prestazioni dell'esterno rossonero. Il club blaugrana potrebbe approfittare della situazione rinnovo e mettere così sul piatto un'offerta importante per imbastire una trattativa già a gennaio.

La società spagnola potrebbe persino inserire il cartellino di De Jong o quello di Ferran Torres come parziale contropartita tecnica per convincere il Milan a cedere il portoghese. Il club rossonero non ha intenzione di cedere Leao ma in caso di mancato accordo per il rinnovo potrebbe prendere in considerazione delle offerte monstre che si avvicinino ai 100 milioni di euro.

Il Diavolo sta già valutando gli eventuali sostituti come Marco Asensio che però sarebbe il primo obiettivo dell'Arsenal di Arteta. I Gunners avrebbero messo sul piatto un contratto da circa 10 milioni di euro per convincere l'esterno spagnolo ad abbracciare la Premier League. Resta in auge anche la candidatura di Hakim Ziyech, pronto a lasciare il Chelsea a gennaio per giocare con più continuità.

Milan, possibile rientro in estate per Maldini e Colombo

Oltre ad acquisti di grande caratura, il Milan sta osservando i progressi dei propri giovani talenti che si stanno ritagliando uno spazio importante in altre realtà della Serie A.

Tra questi ci sarebbero Lorenzo Colombo e Daniel Maldini che potrebbero ritornare alla casa base in estate e diventare delle risorse per Pioli nella prossima stagione.

L'attaccante si sta ritagliando un ruolo importante nel Lecce dove ha già siglato due reti ma potrebbe rientrare solo se dovessero sfumare le altre piste (Okafor o Broja su tutte).

Anche Daniel Maldini si sta rendendo protagonista con la maglia dello Spezia di Luca Gotti. Il giovane talento rossonero ha siglato la sua prima rete proprio contro i rossoneri nella vittoria per 2-1 contro il club ligure.

Il rientro di Maldini potrebbe esser legato all'eventuale addio di Brahim Diaz che potrebbe rientrare al Real Madrid in caso di addio di Asensio.

Resta infine da definire la posizione di Lazetic che potrebbe lasciare il Milan a gennaio in prestito per giocare con maggiore continuità.