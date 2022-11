Il Milan inizia a valutare i sostituti di Rafael Leao. Il club rossonero non è riuscito ancora a trovare un accordo per il rinnovo contrattuale del gioiello portoghese ed in estate la situazione potrebbe portare ad un'eventuale cessione con diversi top club come Real Madrid e Manchester City alla finestra.

Milan, i possibili sostituti di Leao

In attesa di scoprire il futuro di Leao, il Milan sta già pensando al futuro ed agli eventuali sostituti. Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, e tra questi spicca anche quello di Joao Felix, ormai fuori dal progetto dell'Atletico Madrid complice un rapporto non semplice con il Cholo Simeone.

Il portoghese non ha giocato molto in questa prima parte di stagione e per questo potrebbe partire già a gennaio e la Juve sarebbe molto interessata. Una situazione complicata vista la richiesta dei Colchoneros, più fattibile un suo addio a gennaio con il Milan che sta seguendo con grande interesse la situazione.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Ousman Dembele che come Felix potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione. Il francese viene valutato attorno ai 50 milioni di euro, una cifra che il Diavolo potrebbe pagare attraverso la cessione di Leao.

Infine, si valutano anche dei profili giovani come Kudus dell'Ajax e Doku del Rennes, la cui valutazione si avvicina ai 40 milioni di euro.

Il post Leao sta già iniziando con il Milan che non vuole farsi cogliere impreparato per dare seguito al progetto che ha portato allo Scudetto.

Milan, interesse della Reggina per Lazetic

Altro obiettivo del Milan è quello di valorizzare i giovani presenti in organico per poi farli diventare dei perni fondamentali del progetto.

Tra questi c'è Marko Lazetic che tanto bene sta facendo con la Primavera rossonera e con la Nazionale Under 21 della Serbia dove nell'ultima partita ha siglato una doppietta. Le prestazioni dell'attaccante rossonero non sono passate inosservate con diversi club di Serie B che vorrebbero acquistarlo in prestito a gennaio.

La Reggina è uno dei club interessati con il tecnico Pippo Inzaghi che vorrebbe il classe 2004 per completare il reparto offensivo della sua squadra.

Sarebbe una buona opportunità per il giovane attaccante che potrebbe far esperienza in un campionato tosto come quello cadetto e giocare con maggiore continuità. Oltre alla Reggina, anche il Cagliari sarebbe molto interessato alle prestazioni di Lazetic.

Altro calciatore che potrebbe partire in prestito è Yacine Adli, poco utilizzato da Pioli in questa prima parte di stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe la Sampdoria a caccia di uomini di qualità per risalire la classifica.