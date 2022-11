Si accendono le sirene del Calciomercato per Jorginho: il centrocampista classe 1991 in forza al Chelsea, sembrerebbe infatti piacere molto al Milan. Tuttavia, anche il Barcellona avrebbe mostrato un certo interesse nei confronti del nazionale azzurro. Jorginho ha un contratto in scadenza con il club londinese.

Pioli pensa a Jorginho per il centrocampo rossonero

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il Milan avrebbe dimostrato un certo interesse nei confronti di Jorginho.

Il centrocampista 30enne attualmente gioca nel Chelsea, ma il suo contratto è in scadenza.

L'idea di mister Stefano Pioli è quella di portare al centrocampo rossonero maggiore talento ed esperienza. Non è chiaro se il Milan possa "strappare" il calciatore al club londinese già nella sessione di Calciomercato di gennaio oppure assicurarselo per la prossima stagione.

L'unica cosa certa è che sul centrocampista italo-brasiliano, c'è anche il Barcellona. I "Blaugrana" potrebbero portare il 30enne a Barcellona con un super contratto.

Tutte le ipotesi sulle trattative in piedi per il calciatore

Da anni, Jorginho gioca nel Chelsea.

Non è chiaro se nelle intenzioni del calciatore azzurro ci sia o meno la voglia di tornare in Italia. Attualmente il club rossonero sta disputando un'ottima stagione: la squadra è 3° in classifica a -6 punti dal Napoli capolista e per quanto riguarda la Champions League ha appena staccato il pass per l'accesso agli ottavi chiudendo il girone al secondo posto proprio alle spalle del Chelsea.

Dal punto di vista delle competizioni da giocare, Jorginho non dovrebbe temere di calcare ancora palcoscenici importanti. L'inserimento del Barça risulta un grande ostacolo però per mister Pioli: d'altronde i "Blaugrana" hanno sempre il loro fascino anche se quest'anno la stagione non sta andando affatto bene (per il secondo anno di fila è infatti arrivata l'eliminazione ai gironi di Champions League).

In precedenza, il calciatore era stato accostato anche al Napoli per un clamoroso ritorno.

Le parole dell'agente

L'agente di Jorginho, Joao Santos si è detto lusingato dalle "avances" di Barcellona e Milan. Tuttavia, il diretto interessato ha fatto una precisazione sul suo assistito: "La nostra priorità è il rinnovo con il Chelsea".

A tal proposito, l'agente ha smentito la stampa iberica, spiegando di non avere ancora incontrato nessun club straniero, se non quello londinese dove attualmente gioca il centrocampista.

Nel momento in cui in non dovessero esserci le condizioni del rinnovo, l'agente insieme al suo assistito farà le valutazioni del caso. Il rinnovo di contratto del centrocampista dipenderà anche dai Mondiali di Calcio in Qatar: a differenza degli altri calciatori, quelli della nazionale Azzurra non potranno purtroppo mettersi in "vetrina".