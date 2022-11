L'ormai prossima sessione del Calciomercato di gennaio potrebbe portare a Napoli il calciatore spagnolo Jordi Alba, terzino mancino dal talento smisurato certo con un età però ormai elevata (33 anni) e un ingaggio decisamente importante per le casse partenopee.

L'indiscrezione della stampa iberica

E' El Nacional ad aver diffuso l'indiscrezione secondo la quale Jordi Alba potrebbe finire a gennaio alla corte di Luciano Spalletti.

Il Barcellona sarebbe pronto a cedere il terzino iberico anche a causa del corposo ingaggio: pur di far partire il 33enne, il club blaugrana sarebbe disposto a cederlo anche in prestito secco, complici appunto gli 8 milioni netti l'anno che chiede come cache.

Dal punto di vista tecnico, un giocatore come Jordi Alba potrebbe essere ovviamente utile a mister Spalletti visto che lotta su più fronti: il Napoli è primo con 32 punti in Serie A mentre in Champions League ha strappato il "pass" per gli ottavi senza troppi problemi vincendo un girone tra l'altro complesso con Liverpool e Ajax.

Il ds Cristiano Giuntoli ha ormai abituato i tifosi del Napoli a "colpi da maestro", ma in questo caso si tratta più di una suggestione anche perché nello stesso ruolo il tecnico azzurro ha già a disposizione Mathias Olivera e Mario Rui. Sempre secondo la stampa iberica, Jordi Albi avrebbe rifiutato il trasferimento all'Inter la scorsa estate.

Tutte le altre voci di mercato legate al club azzurro

In attesa di capire come si evolverà la situazione legata al possibile trasferimento di Jordi Alba, ci sono anche altri calciatori nel mirino degli azzurri. Uno su tutti Zito Luvumbo, il 20enne attualmente in forza al Cagliari che tanto bene sta facendo in Serie B: non a caso sul gioiellino di proprietà del club sardo ci sarebbero già diverse squadre di Serie A.

Secondo Tuttosport, nel caso il Napoli dovesse avere la meglio sulla concorrenza il calciatore potrebbe arrivare in estate, si tratterebbe di un profilo sicuramente più vicino a quelli cui in questi anni Cristiano Giuntoli abituato i propri tifosi.

A proposito di concorrenza, sarebbero Fiorentina, Sassuolo e Torino i club più interessati con quello di proprietà di Urbano Cairo ad apparire al momento il più attivo.

Non è escluso che il Toro stia preparando il colpo di mercato già per gennaio proprio per bruciare sul tempo le rivali e trovare un calciatore che potrebbe essere appetibile anche in ottica vendita futura, modus operandi questo tipico degli ultimi anni del Toro (l'ultimo esempio in ordine di tempo è stato Bremer ceduto alla Juventus per 50 milioni).