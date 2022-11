Fra i calciatori attualmente al centro delle indiscrezioni di Calciomercato c'è il centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, il quale ha un contratto con la Lazio fino al giugno 2024 e che ancora non ha rinnovato.

Secondo diversi addetti ai lavori il giocatore, in caso di addio ai biancocelesti, preferirebbe rimanere in Italia e gradirebbe l'approdo alla Juventus, che da tempo lo segue. A parlare di una possibile intesa economica fra il giocatore e la società bianconera è stato nelle scorse ore Alfredo Pedullà. In un post su Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che il giocatore avrebbe trovato un'intesa di massima con la Juventus sulla base di 6 milioni di euro a stagione più bonus a partire dalla stagione 2023-2024.

Il giocatore comunque sarebbe pronto anche a prolungare il contratto con la Lazio, per una sorta di "riconoscenza" nei confronti della società capitolina, ma con l'eventuale inserimento di una clausola rescissoria di 40 o 50 milioni di euro. Il presidente Lotito spera invece di ricavare di più dalla cessione del cartellino del centrocampista e per questo vorrebbe inserire una clausola di almeno 70 milioni.

Il giornalista Alfredo Pedullà parla di Milinkovic-Savic

'Milinkovic-Savic ha un accordo impostato con la Juventus da 6 milioni a stagione più bonus per la prossima estate. Firmerebbe il rinnovo per riconoscenza verso la Lazio solo in presenza di una clausola di 40, massimo 50 milioni. Palla a Lotito, che ne vorrebbe almeno 70 di clausola rescissoria', è questo il post pubblicato su Twitter da Alfredo Pedullà in riferimento alla possibile intesa fra il centrocampista e la Juventus.

Una trattativa di mercato che però non sarà facile, considerando che Lotito vorrebbe incassare almeno 70 milioni di euro dall'eventuale cessione del cartellino del giocatore.

Intanto la Juventus continuerebbe a corteggiare Milinkovic-Savic, che eventualmente in bianconero potrebbe formare un centrocampo di qualità insieme a Pogba e Locatelli, con Miretti e Fagioli (ed eventualmente uno fra Rovella e Ranocchia) come alternative a titolari.

Nel frattempo, attualmente, il centrocampista biancoceleste si trova in Qatar per i mondiali. Proprio ieri sera ha debuttato da titolare con la nazionale della Serbia, nella partita persa per 2-0 contro il Brasile. I prossimi impegni della nazionale balcanica saranno contro il Camerun e la Svizzera.