La Juventus ha chiuso la prima parte della stagione con sei vittorie consecutive che garantiscono l'attuale terzo posto a -2 dal Milan e a -10 dal Napoli. Una crescita evidente quella della squadra bianconera, confermata anche dai successi contro due delle squadre in lotta per i primi posti in campionato come l'Inter e la Lazio. Ci si attende una seconda parte di stagione importante, considerando anche i recuperi di Pogba, Di Maria e Chiesa. Di certo la Juventus è migliorata in maniera evidente non solo nel gioco ma anche nell'atteggiamento, con tanta disponibilità da parte di tutti.

Decisivo anche il cambio di idea di gioco, con Massimiliano Allegri che ha deciso di affidarsi al 3-5-2 valorizzando diversi giocatori come Bremer che anche al Torino aveva dimostrato di sentirsi a suo agio nella retroguardia a tre. Miglioramenti evidenti anche a centrocampo, grazie alla crescita dei giovani come Fagioli e Miretti, meriti importanti, però, sono da attribuire anche a Filip Kostic che nel 3-5-2 a tutta fascia sembra rendere molto bene anche perché ha la possibilità di sfruttare la sua velocità e la sua potenza fisica.

A parlare della Juventus è stato di recente Fabrizio Ravanelli che, in un'intervista a Mediaset, ha sottolineato come sia ritornata la vera Juventus anche grazie al 3-5-2 schierato da Allegri che valorizza Filip Kostic.

Il centrocampista a tutta fascia sembra rendere meglio anche perché ha la possibilità di sfruttare la sua bravura nei cross dal fondo. Non è un caso che, nelle ultime partite, abbia contribuito a diversi gol della squadra bianconera.

Fabrizio Ravanelli ha parlato di Filip Kostic

'Credo che sia tornata la vera Juventus, si è ritrovata e bisogna aggiungere il cambio tattico e il nuovo ruolo di Kostic.

Ora ha molto più campo, arriva sul fondo in corsa e la squadra bianconera dai suoi piedi e dai suoi cross ha costruito tanti gol'. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli in una recente intervista a Mediaset. L'ex giocatore della Juventus e attuale opinionista sportivo ha aggiunto: 'Prima aveva meno opportunità di arrivare in corsa, adesso che ha più spazio sta dando qualcosa in più'.

Parole importanti quelle di Fabrizio Ravanelli, sostenute anche da diversi tifosi bianconeri che, sui social, hanno riconosciuto la crescita del centrocampista.

La stagione fin qui disputata da Filip Kostic

Il giocatore Filip Kostic ha disputato 21 match fra Champions League e campionato italiano con un gol segnato e sei assist forniti ai suoi compagni, a cui bisogna aggiungere due match fra campionato tedesco e Coppa di Germania con un assist prima dell'approdo a Torino. Arrivato per circa 12 milioni di euro più bonus dall'Eintracht Francoforte, si sta rivelando un acquisto importante per la società bianconera confermandosi dopo le ottime stagioni nella società tedesca, con la quale ha vinto anche una Europa League la scorsa stagione.