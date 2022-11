Da diversi mesi viene costantemente accostato alla Juventus il profilo del calciatore francese Ferland Mendy del Real Madrid. La valutazione del terzino sinistro è di circa 40 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi a giugno, considerando che la società madrilena starebbe valutando per l'estate l'acquisto di Fran Garcia, terzino del Rayo Vallecano cresciuto proprio nel Real. I blancos hanno infatti la possibilità di acquistare il suo cartellino pagando una somma vantaggiosa, di circa 5 milioni di euro.

Mendy potrebbe approdare alla Juve nella prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid starebbe valutando l'acquisto di Fran Garcia, terzino classe '99 del Rayo Vallecano cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid. La società di Florentino Perez in estate potrebbe riacquistarlo per circa 5 milioni di euro, agevolando così la partenza di Ferland Mendy.

Il terzino francese in questa stagione ha finora disputato 16 match di campionato, fornendo un assist. Dopo tre stagioni il classe '95 potrebbe lasciare la Spagna per una nuova esperienza professionale e in tal senso i bianconeri potrebbero essere interessati alle sue prestazioni.

Il resto del mercato della Juventus: si guarda in casa del Real Madrid

In casa bianconeri in difesa sia Alex Sandro che Juan Cuadrado sono in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Per questo motivo la Juventus già a gennaio potrebbe acquistare Alejandro Grimaldo per la fascia sinistra e Alvaro Odriozola per la corsia destra.

Il primo è in scadenza a giugno con il Benfica, mentre l'altro ha un contratto fino al 2024 con il Real Madrid e potrebbe arrivare in prestito gratuito, con la Juve che pagherebbe solamente metà ingaggio fino a giugno, circa 1,5 milioni di euro.

La Juventus valuterebbe anche altri giocatori del Real Madrid sia per gennaio che per giugno.

Piacerebbe infatti anche Eden Hazard, attualmente impiegato piuttosto raramente nella squadra di Ancelotti. Un altro giocatore seguito dalla società bianconera sarebbe Marco Asensio, in scadenza di contratto coi blancos a giugno e che potrebbe sostituire Angel Di Maria, che dopo la scadenza del contratto Il 30 giugno 2023) con la società bianconera potrebbe ritornare nel campionato argentino, dove aveva iniziato la propria avventura calcistica.