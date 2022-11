Domenica 6 novembre alle ore 18 si è disputata la partita tra Roma e Lazio valida per la 13^ giornata di campionato di Serie A. Dallo stadio Olimpico di Roma sono usciti vittoriosi gli uomini messi in campo da Maurizio Sarri per un 0-1: la follia di sotto porta ha consentito Felipe Anderson di insaccare la sfera in rete. Grazie alla vittoria sui "cugini" i biancocelesti hanno scavalcato i giallorossi e si sono portati al terzo posto in classifica alle spalle di Milan e Napoli.

La cronaca della partita

La Lazio ha vinto il derby della Capitale grazie ad un gol di Felipe Anderson al 29' del primo tempo.

In avvio di partita, la Roma allenata da Mourinho è sembrata subito mettere in difficoltà gli 11 messi in campo da mister Sarri. Nel primo tempo i biancocelesti hanno cercato di sfruttare le qualità degli attaccanti ma invano. Al 29' Rui Patricio ha iniziato il gioco dalla difesa, passando la palla a Ibanez. Quest'ultimo si è reso protagonista di una vera e propria follia, facendosi togliere la palla da Pedro che a sua volta l'ha passata a Felipe Anderson. Nonostante i tentativi della difesa giallorossa, il 29enne brasiliano ha insaccato la palla in rete. Zaniolo ha colpito una traversa. Nella ripresa, la Roma ha cercato di pareggiare la partita ma senza riuscirci. Gli attaccanti giallorossi hanno trovato davanti a loro un "muro" biancoceleste formato da Romagnoli e Casale.

Al 27' del secondo tempo, la Lazio sfrutta una ripartenza in contropiede con Cancellieri (entrato al posto di Luis Alberto) ma Rui Patricio dice "no" alla doppietta di Felipe Anderson. Per tutto il secondo tempo la squadra di Trigoria non è mai riuscita ad avere idee chiare, tanto che in conferenza stampa il tecnico portoghese ha ammesso che la Roma ha un problema in attacco.

Allo scoccare del 90', l'arbitro Orsato ha deciso di dare 8 minuti di recupero: al triplice fischio il risultato non è cambiato. La Lazio ha vinto in casa della Roma per 0-1 ed i tre punti hanno permesso agli uomini Sarri di andare al terzo posto in classifica scavalcando proprio i giallorossi.

Le pagelle di Roma e Lazio

Nella Roma, senza dubbio il peggiore è stato Ibanez.

Le pagelle riguardanti il club giallorosso vedono quasi tutte insufficienze: Rui Patricio 6, Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 4, Karsdop 5, Camara 5, Cristante 5, Zalewski 5, Pellegrini 5, Zaniolo 5,5, Abraham 4,5.

Nella Lazio, il migliore è stato Felipe Anderson ma anche i centrali in difesa hanno saputo tenere testa.

Per quanto riguarda le pagelle dei biancocelesti non c'è un calciatore che abbia preso un voto negativo: Provedel 6,5, Lazzari 6, Casale 7,5, Romagnoli 7,5, Marusic 6,5, Vecino 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6, Pedro 6,5, Felipe Anderson 7, Zaccagni 6,5.