La Juventus è attesa da settimane importanti, fra match di campionato e lavoro sul mercato. Inter, Verona e Lazio ci diranno molto delle ambizioni in campionato della squadra bianconera, che dovrà tener conto anche delle tante assenze a causa degli infortuni. C'è da fare anche in tema mercato, considerando che a gennaio potrebbero arrivare un centrale di difesa ed un terzino. In questi giorni dai giornali sportivi inglesi è arrivata una notizia in merito ad un possibile ritorno sulla panchina della società bianconera di Antonio Conte da giugno.

Il tecnico avrebbe chiesto due rinforzi, Sergej Milinkovic Savic e Alessandro Bastoni, due giocatori ideali per il 3-5-2 del pugliese. Fra l'altro il centrale dell'Inter è stato valorizzato proprio da Conte ed è diventato un titolare grazie anche al lavoro portato avanti dall'attuale tecnico del Tottenham. Nonostante le indiscrezioni di mercato dicano di una possibile offerta della Juve per Bastoni, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2024, il giocatore vorrebbe prolungare il suo contratto con la società milanese. A confermarlo è il giornalista sportivo Nicolò Schira. La Juventus però valuta anche altri giocatori nel ruolo di centrale di sinistra. Piace anche Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe approdare nella società bianconera già a gennaio per circa 7 milioni di euro.

Il giocatore Bastoni vorrebbe prolungare il suo contratto con l'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Nicolò Schira la Juventus vorrebbe Alessandro Bastoni per la stagione 2023-2024 anche perché il centrale va in scadenza di contratto con l'Inter nel 2024. La volontà del giocatore però è quella di rimanere nella società milanese e prolungare la sua intesa contrattuale.

Di conseguenza la Juventus starebbe valutando altri nomi nel ruolo di centrale di sinistra. Piace Evan N'Dicka, giocatore francese di 23 anni che va in scadenza di contratto a giugno. La società bianconera potrebbe decidere di anticipare l'acquisto pagando circa 7 milioni di euro il suo cartellino. Il francese potrebbe non essere l'unico acquisto della società bianconera per il mercato di gennaio.

Si valuta anche un terzino, a tal riguardo fra i preferiti ci sarebbe Alejandro Grimaldo, anche lui come N'Dicka in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a giugno almeno quattro giocatori a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti in scadenza di contratto a giugno. Di questi però l'unico che potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera è Adrien Rabiot, anche se il suo ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua eventuale conferma con la società bianconera.