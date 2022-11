La Juventus sembrerebbe essere uscita dal tunnel dei risultati negativi grazie alla vittoria convincente contro l'Inter per il risultato di 2 a 0. Di questo, hanno dunque voluto parlare Marco Tardelli, ex bianconero doc che ha promosso la Juve a prima inseguitrice del Napoli, ed il tecnico Franco Colomba, che ha voluto incensare la resilienza di Massimiliano Allegri alle intemperie dovute alla mancanza di risultati.

Tardelli esalta la Juventus: "È la più accreditata ad inseguire il Napoli per la lotta scudetto"

La Juventus ha passato un inizio di stagione complicato, contraddistinto da diversi passi falsi in campionato ma soprattutto dall'uscita prematura in Champions League.

Massimiliano Allegri, nonostante le critiche subite dagli addetti ai lavori e da una nutrita fetta del tifo bianconero, ha sempre recitato un mantra, quello di lavorare in silenzio e a testa bassa ed ora, il tecnico toscano starebbe cominciando a raccogliere i primi frutti del suo adoperato. La vittoria con l'Inter in campionato, ha infatti donato nuova linfa vitale all'ambiente che ora, con i rientri di diversi elementi fondamentali per le rotazioni, può tornare a parlare della parola scudetto senza considerarlo un taboo. Uno di quelli che vedrebbe la Juventus pronta ad inseguire l'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti è un ex bianconero doc come Marco Tardelli.

L'attuale cronista Rai, è stato intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ai quali ha riferito di vedere la Vecchia Signora come la più accreditata tra le squadre a poter inseguire i partenopei: "Il Napoli oggi non ha rivali, ma questa Juve è in ripresa grazie ai giovani e a uno che doveva andar via, Rabiot.

Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice ma il Napoli resta difficile da raggiungere. Non perde un colpo. Se c’è qualche problema, un minimo di fortuna lo aiuta. Chi entra fa sempre bene. Segnali di una stagione da scudetto". Tardelli ha poi parlato dei giovani inseriti da Allegri, affermando come Fagioli e Miretti possano coesistere nel centrocampo della Juventus.

Infine, l'ex juventino, ha lanciato una frecciatina a Dusan Vlahovic, asserendo come l'attaccante non si faccia vedere a sufficienza nelle partite giocate dalla compagine piemontese.

Colomba: "Allegri ha resistito alla tempesta, ora però deve continuare cosi"

Della Juventus e in particolare di Massimiliano Allegri ha parlato anche il tecnico Franco Colomba, che intervistato da RadioBiancoNera ha detto del manager da Livorno: "Ha resistito a una tempesta importante che ha coinvolto tutti, anche la società.

Si è accollato tutte le problematiche e ne sta uscendo. Ora deve continuare, perché non finisce qui. Il pubblico queste scelte dei giovani ha dimostrato di gradirle. Il Napoli è la più forte oggi. Ora ci sarà la sosta, vedremo poi se sarà così anche dopo. Il Napoli è partito sparato in campionato e Champions, sono stati bravi e finora hanno meritato la vetta"