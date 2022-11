La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tanti gli acquisti ma anche le cessioni, basti pensare alle partenze di Chiellini, Bernardeschi, Dybala, Morata e de Ligt, a cui si sono aggiunti negli ultimi giorni di mercato Rovella (trasferitosi in prestito al Monza), Arthur Melo (prestito con diritto di riscatto al Liverpool) e Denis Zakaria (prestito con diritto di riscatto al Chelsea). L'ex Genoa sta dando un contributo importante nella squadra lombarda, diversa è la situazione del brasiliano e dello svizzero, che sin dall'arrivo non sono stati considerati dei titolari.

L'ex Barcellona è stato prima fatto allenare con la seconda squadra del Liverpool prima di un infortunio che lo porterà a rientrare a febbraio. Per quanto riguarda invece lo svizzero dopo tanta panchina ha giocato il primo match da titolare nell'ultima giornata del girone di Champions League con il Chelsea che era già qualificato agli ottavi di finale. Buona la prestazione del centrocampista, che in settanta minuti ha segnato anche un gol nel 2 a 1 finale per gli inglesi. Nel post partita Zakaria è stato intervistato raccontando l'emozione del suo primo match da titolare a Stamford Bridge. Interessanti anche le dichiarazioni riferiti alla decisione di lasciare la Juventus, spiegando come la partenza fosse dovuta dalla possibilità di raccogliere più minutaggio in un'altra società.

Zakaria ha dichiarato di aver lasciato Torino per raccogliere più minutaggio

'Sono davvero emozionato per aver giocato davanti a questi tifosi che sono fantastici'. Queste le dichiarazioni di Denis Zakaria nel post match di Chelsea - Dinamo Zagabria, finito 2 a 1 per gli inglesi con gol decisivo proprio del centrocampista svizzero.

Il giocatore ha spiegato anche il motivo della cessione nel recente calciomercato estivo: 'Ho lasciato la Juventus per avere la possibilità di giocare di più'. Il centrocampista svizzero ha poi aggiunto di aver avuto pazienza nell'aspettare un'occasione, che è arrivata in Champions League. Denis Zakaria ha giocato la terza partita stagionale, la prima con il Chelsea.

Le altre due sono state fatte con la Juventus in Serie A prima della cessione in prestito con diritto di riscatto al Chelsea negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Se la società inglese dovesse decidere di riscattare il cartellino del giocatore i bianconeri fra prestito e prezzo del cartellino guadagneranno circa 38 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe fare altre cessioni importanti a gennaio. Una su tutte quella di Kaio Jorge, che potrebbe ritornare in Brasile in prestito. Da valutare il futuro professionale di Rugani ma anche di McKennie e Rabiot, con l'americano che piace a diverse società inglesi. Il francese invece è considerato molto importante da Allegri ma il contratto in scadenza a giugno potrebbe agevolare una sua partenza in caso di offerta importante a gennaio.

A giugno potrebbero lasciare Torino i giocatori in scadenza come Alex Sandro, Cuadrado e Di Maria, da valutare anche il futuro professionale di Paredes, che è in prestito con diritto di riscatto dal Paris Saint Germain per circa 20 milioni di euro.